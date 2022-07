Estos son los datos fundamentales del viaje del Papa Francisco a Canadá del 24 al 30 de julio

Los problemas en su rodilla no van a impedir que el Papa Francisco atraviese el atlántico del 24 al 30 de julio para visitar las ciudades de Edmonton y Quebec e incluso que se desplace hasta Iqaluit, la ciudad más cercana al Círculo Polar. El viaje tiene como objetivo prioritario contribuir a la reconciliación de la iglesia católica con las comunidades indígenas del país.

En su segundo viaje internacional en 2022 el Papa viaja al segundo país más extenso del mundo después de Rusia y también a uno de los menos poblados. Tiene treinta y ocho millones de habitantes, el 44 % católicos. Una periferia con alguna de las diócesis más grandes y más despobladas del mundo.

El Papa Francisco será el segundo Pontífice que visite Canadá y realizará el cuarto viaje apostólico de los pontífices al país. Juan Pablo II recorrió Canadá en septiembre de 1984 y regresó exclusivamente para encontrarse con indígenas en 1987 en Fort Simpson, y también acudió a la JMJ de Toronto de 2002, donde se congregó la multitud más grande de la historia hasta esa fecha: cerca de 800.000 personas.

En la inmensa región de Nunavut, la última parada del Papa cerca del Polo Norte viven 40.000 personas en dos millones de km2; el 85 % son inuits (antiguos esquimales). En la diócesis hay unos 10.000 católicos que hablan inuktikut. Francisco será el primer pontífice que hasta el momento se haya acercado más al Círculo Polar.

El Papa viaja a la capital, Iqaluit, con 8.000 habitantes, creada durante la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos estableció una base aérea. La densidad de la población es de 0,02 habitantes por km. Iqaluit, en lengua inuktikut se traduce por “lugar de muchos peces”. El Papa viaja en el mes más caluroso del año, cuando la temperatura oscila entre 4 y 12 grados centígrados.

Días antes de iniciar el viaje el propio Francisco ha recordado que viaja a Canadá para abrazar especialmente a los indígenas en una peregrinación penitencial: "Espero que pueda contribuir en el camino de reconciliación y sanación ya emprendido".

El pontífice desea reiterar su petición de perdón a los pueblos indígenas, “víctimas en el pasado de políticas de asimilación que han causado daño, también por parte de las instituciones religiosas”: palabras pronunciadas desde la ventana del Palacio Apostólico, tras rezar el Ángelus justo una semana antes del viaje a Canadá, en el que volvió a reiterar su "dolor" y su "cercanía" a las comunidades indígenas canadienses junto a las que ya estuvo en el vaticano a finales de marzo y principios de abril de 2022.

El objetivo fundamental de la visita de Jorge Bergoglio, durante la que el pontífice recorrerá 19.246 kilómetros tiene que ver con una de las peticiones que en 2015 reclamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación instituida por el Gobierno canadiense para documentar la historia de lo ocurrido en estas escuelas residenciales promovidas por el propio gobierno.

El sistema de internados para niños y niñas de los pueblos Inuit, Métis y First Nations entre otros estuvo oficialmente vigente en Canadá desde 1883, cuando se dispuso la creación de estas instituciones que buscaban asimilar a los habitantes aborígenes a los usos y costumbres de la sociedad occidental. A partir de 1920, la asistencia de los indígenas de 7 a 16 años se hizo obligatoria.

Desde su instauración, buena parte de los 139 internados por los que pasaron unos 150.000 estuvieron en manos de instituciones cristianas y funcionaron hasta 1996, cuando cerró la Gordon's Residential School de Punnichy, la última instalación administrada por el gobierno federal canadiense.

A lo largo de los últimos treinta años se han sucedido diversas peticiones de perdón. Los primeros en hacerlo, en marzo de 1991, fueron los obispos de la Conferencia Episcopal y los responsables de las órdenes religiosas que se encontraban al frente de los internados. En julio de ese mismo año lo hicieron por primera vez los Oblatos de María Inmaculada, bajo cuya responsabilidad se encontraban varias escuelas, en concreto la de Kamloops hasta 1969. También en 2009, el Papa Benedicto XVI expresó “su dolor por la angustia causada por la deplorable conducta de algunos miembros de la Iglesia en Canadá”.

Está previsto que durante el viaje el Papa realice 9 intervenciones, entre ellas 4 discursos, 4 homilías y un saludo.

Lunes 25 de julio: primer día de actos oficiales. A las 10:00 de la mañana encuentro con las Poblaciones Indígenas First Nations, Métis e Inuit en Maskwacis, una comunidad a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Edmonton pertenecientes a Primeras Naciones, el nombre genérico con el que se denomina a las poblaciones originarias de Canadá.

Por la tarde, a las 16:45 horas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton mantendrá un Encuentro con las Poblaciones Indígenas y con los Miembros de la Comunidad Parroquial.

Martes 26 de julio: El día en el que se celebra la festividad de Santa Ana, la abuela de la virgen María, tras presidir la Santa Misa, a las 10:15 de la mañana, en el “Commonwealth Stadium” de Edmonton, pondrá rumbo hasta el Lago de Santa Ana, lugar donde se celebra la mayor peregrinación anual de los católicos del país, una devoción muy arraigada entre la población indígena católica. En el Santuario que se encuentra junto al lago, a las 17.00 presidirá la Liturgia de la Palabra.

Miércoles 27 de julio: El papa vuelve a subirse a un avión para poner rumbo a Quebec, donde llegará a las 15.05. Treinta y cinco minutos más tarde, a las 15:40, tendrá lugar la Ceremonia de Bienvenida en la Residencia de la Gobernadora General de Canadá Mary Simon en la “Citadelle de Quebec”. Allí el Papa Francisco se reunirá también con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. El habitual y protocolario encuentro con las Autoridades Civiles, y con el Cuerpo Diplomático, al que se unirán los representantes de las poblaciones indígenas está previsto a las 16:45 horas.

Jueves 28 de julio: Durante su segunda jornada en Quebec el Papa presidirá la Santa Misa a las 10:00 de la mañana en el Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré, el más importante de todo Canadá y mantendrá el Encuentro con los Obispos, los Sacerdotes, Diáconos, Consagrados, Seminaristas y Agentes de Pastoral en la Catedral de Notre Dame a las 17:15 horas.

Viernes 29 de julio: Será una jornada larga e intensa para el Papa, que se iniciará con un Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Arzobispado de Quebec a las nueve de la mañana. Después se despedirá de una Delegación de Indígenas y a las 12:45 pondrá rumbo hacia Iqaluit, el territorio de los Inuit en el Círculo Polar, donde mantendrá hacia las 16:15 un encuentro privado con algunos alumnos de las ex escuelas residenciales. A las 17:00 se encontrará con los Jóvenes y con los Ancianos y desde allí emprenderá su viaje de regreso a Roma. La llegada al Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino está prevista para el sábado 30 de julio a las 7:50 de la mañana.

Los pueblos indígenas de Canadá se conocen colectivamente como pueblos aborígenes. El estado reconoce tres grupos de pueblos aborígenes: Primeras Naciones (First Nations), Inuit y Métis, con cuyos representantes se encontrará el Papa Francisco.

Según el censo de Canadá de 2016, vivían 1.673.785 de personas aborígenes en el país, cifra que representa el 2.6% de la población total de Canadá. Unas 977.230 personas forman parte de las Primeras Naciones, que engloban a 634 grupos distintos en los que se habla más de 50 lenguas.

Los Métis (mestizos) constituyen una población de 587.545 personas muchas de las cuales viven en centros urbanos. Este grupo surgió del encuentro entre los indígenas y la primera oleada de inmigración europea.

Los inuit habitan en la región Inuit Nunangat, al norte de Canadá, casi en el Círculo Polar, su población era de 65.025 personas en 2016. Antiguamente se les conocía como “esquimales”, pero este término fue rechazado por ellos mismos por ser despectivo, puesto que se traduce por “comedores de carne”.

Detailed schedule of Pope Francis' Visit to Canada now available https://t.co/C3rOKrbQ1v @HolySeePress official announcement https://t.co/Rl7In5vGtH More details about the #WalkingTogether logo https://t.co/cCZwGCEEeF @Pontifex @AFN_Updates @MNC_tweets @ITK_CanadaInuit @CCCB_CECC pic.twitter.com/s9IuRFMpS1

Una devoción muy arraigada entre los indígenas canadienses. Quizás la mitad de los casi dos millones de canadienses con raíces autóctonas sean católicos bautizados. La abuela de Cristo es venerada por ellos desde hace siglos tanto en la iglesia de Santa Ana de Beaupré, una localidad cerca de la ciudad de Québec, y desde hace 133 años en el Lago de Santa Ana, 100 km al oeste de la capital de Edmonton.

En los pueblos originarios de Canadá se cuida de forma especial a los ancianos. Por este motivo arraigó desde el inicio esta gran devoción a Santa Ana. Las tradiciones y ceremonias autóctonas estarán muy presentes en las liturgias de la visita papal.

Cuando el viernes 27 de julio el Papa aterrice en Quebec recibirá a Mary Simon, la primera indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá (la representante de la Reina Isabel de Inglaterra, equivalente a la jefatura del Estado canadiense). Un cargo creado hace 154 años para representar a la Reina de Inglaterra en el país norteamericano.

Mary Simon nació en 1947 en una localidad inuit de la región de Nunavik. Trabajó en la radio pública para las comunidades del Ártico y fue presidenta de la organización que representa a los inuit a nivel nacional. También fue embajadora de Canadá en Dinamarca y representante del país en el Consejo Ártico.

En Canadá se venera de forma especial a Santa Kateri (Catalina) Tekakwitha, fallecida en 1680 en Montreal a los 24 años de edad. Su madre pertenecía a la tribu algonquina y era cristiana, pero fue raptada por los iroqueses y obligada a casarse con un jefe mohawk. A los 4 años se quedó huérfana durante una epidemia de viruela que también le afectó a ella y la dejó medio ciega. La palabra "Tekakwitha" se traduce, más o menos, como "aquella que camina a tientas".

A los 11 conoció el catolicismo y a los 20 fue bautizada por misioneros jesuitas. Su conversión no gustó a los familiares y sufrió el rechazo de la tribu. Ante su negativa a casarse con un mohicano que su familia había escogido para ella huyó a pie más de 300 kilómetros hasta un poblado con presencia jesuita cerca de Montreal, llamado Kahnawake.

Kateri Tekakwitha vivió el resto de su vida hasta los 24 años en medio de grandes penitencias. Fue canonizada en octubre de 2012 por Benedicto XVI. El Papa Francisco rezará ante sus restos en la iglesia del Sagrado corazón de Edmonton.

The 2,000 tickets for the outdoor access / Mass at Sainte-Anne-de-Beaupré / general public were sold out in 5-10 minutes. We now invite you to experience this event from the Plains of Abraham.

For details and to register (optional) https://t.co/6dlpdMNzM2#WalkingTogether