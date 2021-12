Christian comparte su dura historia con el Papa: "Desde que llegué a Lesbos no sé nada de mis dos hijos"

Christian Tango tiene treinta años. El 28 de noviembre de 2020 llegó a la isla de Lesbos procedente de la República Democrática del Congo. El inmigrante ha tenido la oportunidad de compartir su historia este domingo, durante la visita del Papa Francisco a la isla griega, en el marco de su Viaje Apostólico a Chipre y Grecia.

Ante la atenta mirada del Santo Padre, Christian relataba que es padre de familia de dos niños pequeños, a los cuales no ha podido ver ni saber nada de ellos tras su llegada a Lesbos, donde permanece a la espera de asilo.

“Mis hijos no han tenido posibilidad de encontrarse conmigo en Grecia y no tengo noticia de ellos hasta el momento. Santidad, me dirijo a usted por su espíritu de humanidad que nos manifiesta a sus hijos migrantes y refugiados en Lesbos y de todo el mundo. Que Dios le recompense el ciento por uno”, comenzaba exponiendo Christian.

A continuación, daba las gracias al gobierno y al pueblo griego por el espíritu de acogida con el que le han acogido, “dándome paz y lo necesario para subsistir aunque con dificultades”. Asimismo, el joven africano ha tenido un recuerdo especial para la parroquia de Mitilene, donde fue acogido con afecto y donde cada día Christian reza al Señor para superar las dificultades a las que se enfrenta día a día en el campo de refugiados, junto a otras miles de personas.

“Los momentos difíciles lo confío a Dios. He podido superar gracia a Dios y la virgen las dificultades encontradas en la vida como refugiado”, ha subrayado.

Asimismo, ha explicado al Santo Padre que, como refugiado, es un peregrino que pide asilo y la búsqueda de un refugio seguro y de paz que permita su supervivencia y la de su familia: “Huí de mi país por ser perseguido y amenazado de muerte. Tenemos dificultades para llegar aquí. No puedo describirlo en estas líneas, pero las hemos superado. Rezamos para que estas dificultades mías y de mis hermanos sean superados”, concluía.