El 2021 del Papa: un viaje para la historia, ayuda a los más vulnerables o su entrevista con Carlos Herrera

El 2021 ha sido un año muy importante para el Papa Francisco, lleno de momentos inolvidables que en 'Aleluya' hemos estado contando durante todos estos meses. El coronavirus ha seguido trastocando la agenda del Papa pero Francisco ha querido volver a viajar regalando fotografiás e imágenes que recordaremos durante mucho tiempo.



Pero el 2021 ha sido también el año en el que Carlos Herrera abrió su año radiofónico en la Cadena Cope en septiembre con una entrevista con el Santo Padre. La primera entrevista tras esa operación quirúrgica que tuvo por algunos días preocupados los fieles católicos de todo el mundo.



Como en el 2020, Francisco ha procurado dar ejemplo a través de gestos concretos de solidaridad con las personas más afectadas por la pandemia. A través de la Limosnería Vaticana ha seguido regalando pruebas gratuitas de coronavirus para personas con pocos recursos, ha enviado respiradores y medicamentos a países especialmente necesitados, y no ha dejado de pedir a los responsables políticos y económicos que no dejen de lado a aquellos países cuya crisis se ha agravado con el coronavirus y, sobre todo, que no se olviden de ellos a la hora de distribuir las vacunas.

El viaje a Irak

Este año el Papa Francisco volvió a viajar tras haber vivido un 2020 “confinado”. Y el primer viaje fue histórico. Irak recibió al Santo Padre y el viaje dejó imágenes para el recuerdo. Fue una visita histórica, la primera de un Pontífice en el país del Golfo y en un país de mayoría chiíta, una peregrinación largamente deseada para abrazar a un pueblo que ha sufrido tanto pero que también ha desarrollado un gran deseo de redención y de un futuro de paz.

El Papa dejó imágenes y momentos para la historia que en ‘Aleluya’ tratamos de contar de la mejor manera posible. El encuentro con el ayatolá Al-Sistani, gesto considerado histórico en las relaciones entre el Vaticano y el islam, cumplió el objetivo de reforzar la colaboración y la amistad entre las comunidades religiosas para que, “cultivando el respeto mutuo y el diálogo, se pueda contribuir al bien de Iraq, de la región y de toda la humanidad”.

El Pontífice durante el viaje tuvo un encuentro interreligioso con los líderes de otras confesiones religiosas en Ur de los Caldeos, la casa de Abraham, una de las ciudades más antiguas e importantes habitada entre el 2025 y el 1735 a.C. El Papa ese día arremetió contra la "proliferación de armas" y las "turbias maniobras" del dinero al tiempo que pidió a los fieles de todas las religiones "transformar" el odio en "instrumentos de paz".

Otro de los momentos más emocionantes fue la visita del Papa a la ciudad devastada de Mosul, símbolo del horror yihadista, desde donde Francisco clamó para que, màs allá de las creencias religiosas, se pueda vivir en armonía y en paz. En una plaza donde una vez se alzaban cuatro iglesias cristianas, Francisco rezó por todas la victimas de la guerra: "Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre".

La operación quirúrgica

El 2021 se recordará también como el año en el que Francisco tuvo que ser operado quirúrgicamente de una estenosis diverticular sintomática del colon. La nota de prensa de la Santa Sede el día después remarcó que la operación se prolongó por un periodo de tres horas, extirpándole el lado izquierdo del colon. El Pontífice se asomó al balcón del Hospital Gemelli una semana después para dar las gracias por las oraciones y la cercanía de los fieles.

“He sentido mucho vuestra cercanía y el apoyo de vuestras oraciones”, fueron las primeras palabras de Francisco, rodeado de niños en una imagen insólita. “Servicios sanitarios gratuitos. He experimentado lo importante que es que sean buenos y accesibles a todos. ¡Tenemos que mantenerlo!”, aseguró el Papa frente a todo el equipo sanitario del hospital Gemelli y una gran expectación.

10 días después de la operación, Francisco recibió el alta y volvió al Vaticano. Durante los días pasados dentro del hospital Gemelli, el Papa aprovechó su estancia para acercarse a los enfermos y personas que permanecían ingresadas. A todos ellos, Francisco les invitó a vivir este periodo como “una oportunidad”, y pidió a los fieles rezar por quienes estando en casa, no podían regresar a sus casas.

La entrevista con Carlos Herrera en COPE

Tras los meses de verano en el que principalmente el Papa descansó, septiembre empezó con fuerza en el Vaticano, y en la COPE. Carlos Herrera, gracias a la fundamental ayuda de la corresponsal en Italia, Eva Fernández, consiguió entrevistar al Santo Padre el último fin de semana de agosto.

Se trató de la única entrevista concedida por el Santo Padre a una radio española y la primera después de que fuese intervenido en julio de una estenosis diverticular: “Todavía vivo”, le respondía Francisco entre risas a Carlos Herrera, quien abría la conversación preguntándole precisamente por su estado de salud. Pese al buen aspecto que presenta, las especulaciones sobre su estado de salud habían llevado a determinados medios italianos y argentinos a hablar de una posible renuncia.

Cuestionado por ello, el Papa le quitó hierro al asunto, tomándoselo con ese sentido del humor argentino que le caracteriza. Y, además, lo desmintió tajantemente:“A mí ni se me pasó por la cabeza”, “¡Yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia!”. Durante la conversación, Carlos Herrera repasó con Francisco sus ocho años y medio como máximo representante de la Iglesia Católica.

Casi nueve años después, Francisco contó al comunicador que su nombramiento le pilló completamente por sorpresa, y añadió que, desde el inicio de su Pontificado, su objetivo fue poner en marcha lo acordado por los cardenales en las reuniones anteriores al cónclave para definir cómo debería ser el nuevo Papa.

El viaje a Budapest y Eslovaquia

Pocas semanas después de la entrevista con Carlos Herrera, el Papa emprendió otro viaje importante a Budapest y Eslovaquia. Un viaje lleno de momentos de fraternidad y de cercanía entre el Sucesor de Pedro y ambos pueblos que lo recibieron con los brazos abiertos. En Eslovaquia el Papa Francisco se reunió con la comunidad judía en la Plaza Rybne námestie. La persecución que sufrieron los judíos durante el nazismo contó con la connivencia del gobierno eslovaco; una herida abierta que cuesta cerrar y por este motivo el Papa quiso mostrarle su cercanía. Al principio de su discurso, Francisco dijo sentir la necesidad, en ese lugar, de “quitarse las sandalias”, y “porque me encuentro en un lugar bendecido por la fraternidad de los hombres en el nombre del Altísimo”.

El Papa pidió estar unidos “en la condena de toda violencia, de toda forma de antisemitismo, y en el esfuerzo para que la imagen de Dios en la persona humana no sea profanada”. Además, el obispo de Roma afirmó que en esa misma plaza “brilla la luz de la esperanza”. “Aquí juntos afirmamos ante Dios la voluntad de seguir en un camino de acercamiento y amistad” subrayó el Papa.

Durante este viaje, el Papa visitó también el barrio Lunik IX de Kosice donde viven hacinadas cerca de 4.500 personas de etnia gitana en lo más parecido a un gueto.

El Santo Padre quiso visitar este barrio y les dirigió uno de los discursos más importantes del viaje apostólico. “Nadie en la Iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado. No es sólo un modo de decir, es el modo de ser de la Iglesia. Porque ser Iglesia es vivir como convocados por Dios, es sentirse titulares en la vida, formar parte del mismo equipo” dijo el obispo de Roma. El Santo Padre les invitó a “ir más allá de los miedos, más allá de las heridas del pasado, con confianza, un paso tras otro: en el trabajo honesto, en la dignidad de ganarse el pan cotidiano, alimentando la confianza recíproca”.

La apertura del Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad

A principios del mes de octubre, el Papa abrió el Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Francisco llamó a “una participación real de todo el Pueblo de Dios” para que no sea “un evento de fachada” al tiempo que denunció el “malestar” que sufren muchas mujeres que se siguen “quedando al margen” en la Iglesia católica. "La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable", dijo a este respecto. Por ello, llamó a hacer de la inclusión una obligación en la Iglesia porque si no, se corre el riesgo de que "los discursos sobre la comunión" permanezcan "como intenciones piadosas".

En su alocución al inicio del nuevo Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, cuyo proceso ha comenzado con un momento de reflexión en el Vaticano, el Pontífice ha instado "a la unidad, a la comunión y a la fraternidad". "Todos, sin distinciones, y en particular nosotros pastores ha dicho-caminamos juntos en el único Pueblo de Dios, para hacer experiencia de una Iglesia que recibe y vive el don de la unidad, y que se abre a la voz del Espíritu".

El encuentro de Francisco con Joe Biden

Era uno de los encuentro más esperados del año en el Vaticano y el 29 de octubre el Papa Francisco y Joe Biden se reunieron durante más de una hora.

El compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia, así como el tema de los refugiados y la asistencia a los inmigrantes fueron los principales temas de la reunión. A lo largo del encuentro, también se hizo referencia a la protección de los derechos humanos incluido un matiz de especial importancia, el derecho a la libertad de religión y de conciencia.

Francisco en Asís y el encuentro con 500 pobres de toda Europa

Tras la firma de la Encíclica 'Fratelli Tutti' en Asís hace ya dos años, el Papa volvió a la ciudad italiana para vivir la Jornada Mundial de los Pobres con 500 personas desfavorecidas provenientes de varias partes de Europa.

Durante este encuentro, el Pontífice expresó que “es hora de que los pobres vuelvan a tener voz, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas”. Era su quinta visita a la ciudad del santo de los pobres y la naturaleza y Francisco escuchó los testimonios de algunos desfavorecidos y de refugiados de Afganistán e hizo hincapié en la necesidad de una sincera acogida “y dejar entrar a los que llaman a la puerta de la casa y a la puerta del corazón” porque donde “hay miedo al otro, desprecio por sus vidas, entonces nace el rechazo”.

"Sabemos que cada uno de nosotros necesita al otro, e incluso la debilidad, si la experimentamos juntos, puede convertirse en una fuerza que mejore el mundo", dijo Francisco en su discurso.

El viaje a Chipre y Grecia y la visita a Lesbos

El Papa Francisco ha acabado el año realizando otro viaje histórico. A principios de diciembre el Santo Padre viajó a Chipre y Grecia y dentro de este viaje la segunda visita de Francisco a Lesbos representó otro momento para la historia.

Durante su estancia en la isla helena, que se prolongó por algo más de una hora, el Santo Padre tuvo la oportunidad de saludar a los inmigrantes que viven cada día en Lesbos en condiciones muy precarias. Francisco en su discurso lamentó que algunos países de Europa hacen oídos sordos al drama de la inmigración e instó a los gobernantes a no permitir que el Mediterráneo pase de denominarse 'Mare Nostrum' a 'mare mortuum'.

“Estoy aquí para decirles que estoy cerca de ustedes; estoy aquí para ver sus rostros, para mirarlos a los ojos: ojos llenos de miedo y de esperanza, ojos que han visto la violencia y la pobreza, ojos surcados por demasiadas lágrimas” dijo el Santo Padre en Lesbos.

Y ahora se abre un 2022 que seguramente traerá muchos momentos para la historia con una gran pregunta que nos hacemos aquí en España, ¿vendrá el Papa a nuestro país?