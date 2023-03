Manuel Ferrol, el fotógrafo español que inmortalizó el drama migratorio: "Representa el sufrimiento"

El 10 de noviembre de 2021, Patricia Ferrol vio cumplido uno de sus sueños: entregar al Papa Francisco la fotografía 'El Padre y el Hijo', instantánea que inmortalizó su padre Manuel Ferrol el 27 de noviembre de 1957 en el puerto de A Coruña.

En la imagen, tomada en blanco y negro por el fotógrafo fallecido en 2003 de un infarto fulminante, un padre llora desconsolado junto a su hijo mientras despedían a sus seres queridos que emigraban a Argentina en la embarcación 'Juan de Garay'. Era la España que trataba de superar la posguerra, pero la miseria seguía presente en millones de familias, lo que obligó a muchos a emigrar por Europa o a cruzar el Atlántico en busca de un futuro mejor.

Patricia ha recordado en ECCLESIA la reacción de Francisco ante la imagen, colocar su mano ante el rostro lloroso del padre: “Fue un gesto como poniendo la mano en la cabeza del sufrimiento Es la imagen de ese sufrimiento profundo de un hombre adulto con su hijo y que lo expresa todo con esa mirada, esa mano ruda. Es una imagen que representa exactamente el sufrimiento que tantas personas pasan con la emigración”, ha reflexionado Patricia Ferrol.

Y es que como ha resaltado Patricia Ferrol, que actualmente reside por trabajo en Madrid, el Papa argentino es una figura “involucrada al 100%” con el drama migratorio: “Nos hace reflexionar en cómo debemos evitar muros y fronteras físicas y psíquicas con las personas. Es la persona que representa por un lado esa reflexión de la emigración y por otro la foto que representa la gente que emigra, cada uno con su sufrimiento personal y sus circunstancias”.

"Había muchísimo silencio, las personas estaban agotadas”

Aquel 27 de noviembre de 1957, Manuel Ferrol acudía al puerto de A Coruña como corresponsal de TVE para cubrir aquella salida masiva de emigrantes españoles que embarcaban en el 'Juan de Garay' rumbo a Argentina, al que asistieron autoridades europeas pertenecientes a la Asociación Católica de Migración. Al ver las desgarradoras escenas, el corresponsal del Nodo no dudó en cambiar el enfoque de su reportaje.

“Las personas que estaban en el puerto a lo mejor llevaban una semana en la ciudad, venían de lejos esperando ese momento mucho tiempo. Mi padre contaba que ese día pese a ver mucha gente, había muchísimo silencio, y solo se oyó algo cuando sonó la bocina del barco, pero mientras tanto muchas escenas de personas cansadas, agotadas”, ha relatado.

Muchos de los españoles que se vieron obligados a cruzar el Atlántico en busca de un futuro más esperanzador nunca regresaron. Iniciativas impulsada por la Dictadura como la 'Operación España' en 1969, permitió a algunos regresar unos días a España para volver a ver a sus seres queridos décadas después de su marcha.

¿Qué fue del niño que lloraba desconsolado en la fotografía 'El Padre y el Hijo'?

Exposiciones fotográficas realizadas en ciudades como Buenos Aires o Montevideo, entre las que figuraban los trabajos de Manuel Ferrol (su obra puede visitarse a través de la web manuelferrol.com), han mantenido vivo el recuerdo de muchos de los que embarcaron en el 'Juan de Garay'. Su hija Patricia estuvo presente en representación de su padre: “Hemos localizado el registro de las personas que iban en el barco de las fotografías. Es llegar hasta donde estuvieron esas personas físicamente. En Montevideo lo mismo, localizamos personas que cuentan su historia real, que es la partida de ese barco hasta su punto final. Son hechos muy importantes en torno a esa fotografía y las demás”, ha detallado Patricia.

No solo mantener vivo el recuerdo hacia los que emigraron, también de quienes se quedaron en España y veían con resignación cómo sus seres queridos se marchaban. Patricia Ferrol ha conversado con el niño que protagoniza la fotografía de 'El Padre y el Hijo', de la que el Papa Francisco tiene una copia.

“El padre murió hace unos años y con el hijo he hablado personalmente varias veces. He intentado que estuviese presente pero no quiere estar y todo mi respeto. Me ha contado por qué lloraba tanto, su historia, su vida, todo lo que quiso contarme. Luego tuvieron los dos una emigración por Europa solos. Él es un marinero ya jubilado y está bien, vive en Galicia”, ha puntualizado Patricia, que no ha podido desvelar más datos sobre el niño que protagoniza la imagen de 1957.

El Papa revaloriza la obra de Manuel Ferrol veinte años después de su muerte

Tras el encuentro de Patricia Ferrol con Francisco, la figura y obra de su padre se han revalorizado. Asegura que no fue consciente de la repercusión que había generado su encuentro con el obispo de Roma hasta que se vio reflejada en numerosos medios: “La conclusión que saco fue la acogida tan bonita que tuvo la entrega y el descubrimiento de esa fotografía de mi padre por personas de diferentes partes del mundo que no la conocían. Eso fue lo más importante, porque hubo algo en común en ese descubrimiento que fue el cariño del que hablaron de la fotografía, el cariño del que hablaron de la obra de mi padre... fue algo que me llenó muchísimo”, contaba emocionada.

La fotografía original 'El Padre y el hijo' va a pasar a formar parte de la colección de emigración del Museo Nacional Reina Sofía.Todo el ruido que Manuel nunca hizo, lo ha hecho su obra.

“Mi padre era un hombre muy sencillo, humilde, tranquilo, con su trabajo... A mí me da mucha tranquilidad que esa fotografía se vea en un museo de arte contemporáneo como el Reina Sofía, con otro público diferente, otras edades, otros enfoques de ver la vida, personas más y menos jóvenes de todo el mundo. Estoy ansiosa e intrigada en ver y escuchar comentarios de la obra de mi padre”, ha confesado Patricia en ECCLESIA.