El Vaticano insta al diálogo a la Iglesia alemana y a frenar su proceso de reforma

El Vaticano insta a la Iglesia de Alemania al diálogo para abordar el Camino Sinodalpropio que han emprendido los obispos del país germánico, que contempla reformas como el fin del celibato o el acceso de la mujer al sacerdocio. En una carta al clero alemán, el secretario del Estado vaticano ha mostrado su preocupación por la decisión de proseguir esta vía alejada de la posición de Roma.

"Creemos necesario expresar algunas preocupaciones sobre esto, en continuidad con el diálogo emprendido, que seguiremos en el futuro y que el Papa Francisco nos ha pedido reforzar", se puede leer en la carta firmada por el cardenal Pietro Parolin, por el prefecto de la Doctrina de la Fe, Víctor Fernández, y el del Dicasterio para los Obispos, Robert Prevost, y que según publica 'Vatican News' ha sido leía en la apertura de la asamblea de la Conferencia Episcopal de Alemania.

El Vaticano pide aplazar la votación del consejo que decidirá sobre las reformas en la Iglesia alemana

Una asamblea en la que los obispos alemanes votarán los estatutos de una comisión sinodal que formará un consejo integrado por prelados y laicos para decidir sobre cuestiones que tienen que ver con el papel de la mujer en la Iglesia, la moral sexual o la vida sacerdotal.

No obstante, los miembros de la Curia Romana explican en la misiva al clero alemán que el Derecho Canónico no ampara la creación de este tipo de organismos y que su puesta en marcha contraviene el mandato del Pontífice, que en un encuentro el 16 de enero de 2023 con la Iglesia germana había pedido que no se hiciera.

De esta manera, la carta pide que se anule la votación del estatuto y que se posponga hasta después de las conversaciones previstas entre representantes del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Alemana. Una reunión que seguiría a las anteriores celebradas en Roma en noviembre del 2022 y julio del 2023. La fecha de este encuentro aún no se conoce, pero en la carta del Vaticano advierten que "si el estatuto de la Comisión sinodal se aprueba antes de esta reunión, se plantea la cuestión de la finalidad de esta reunión y del proceso de diálogo en curso en general".

¿Qué es el Camino Sinodal alemán?

El Camino Sinodal alemán arrancó el 1 de diciembre de 2019, y a lo largo de este lusto ha suscitado importantes críticas, entre ellas del Vaticano, por la falta de fidelidad a las doctrinas establecidas de la Iglesia Católica, tales como abrir un debate en torno al celibato, el acceso de la mujer al sacerdocio o la bendición de parejas homosexuales.

Ya al inicio del proceso, el 29 de junio de 2019, el Papa Francisco escribió una carta 'Al pueblo de Dios que peregrina en Alemania', en la que demandaba a los obispos un camino sinodal enfocado en la evangelización.

Tras el rechazo de la Iglesia en obedecer las indicaciones papales, en julio de 2022 el Vaticano volvía a advertir de que la Iglesia alemana “no puede obligar a los obispos y fieles" a asumir nuevas formas de doctrina moral ni de gobierno.

En marzo de 2023 la mayoría de los obispos alemanes y otros participantes del 'Camino Sinodal' votaron a favor de bendecir a las parejas homosexuales a partir de 2026, en abierta contradicción con la Santa Sede.