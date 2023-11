El Vaticano asegura que "no pasa por alto la condena a Hamás" ni ignora lo que sucede "al otro lado"

El Vaticano "no ha pasado por alto" la condena a Hamáspor su ataque del 7 de octubre a Israel, pero tampoco "se puede ignorar lo que está sucediendo en el otro lado", en alusión a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, ha asegurado este jueves el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Parolin respondió así a los rabinos italianos, que este jueves cargaron contra el Papa Francisco por haber, en su opinión, acusado públicamente a ambas partes del conflicto entre Hamas e Israel de "terrorismo", durante su llamamiento a la paz en la Audiencia General de este miércoles.

"Me parece que la Santa Sede trata por todos los medios de ser justa y tener en cuenta los sufrimientos de todos. Y también en el caso de este terrible ataque que ha sufrido Israel, que debe ser condenado. Me parece que la Santa Sede ha adoptado una posición clara con respecto al ataque de Hamás", ha dicho Parolin al margen de una conferencia al ser preguntado sobre el tema. "No es que hayamos pasado por alto esto, pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo en el otro lado. Ha habido muchos muertos, muchos heridos, mucha destrucción. El Papa quiere estar cerca de los sufrimientos de todos", ha añadido.

Francisco volvió este miércoles a pedir la paz y explicó que recibió "a dos delegaciones, una de israelíes que tienen familiares como rehenes en Gaza y otra de palestinos". "Sufren mucho y he escuchado cómo sufren unos y otros. Las guerras hacen esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es una guerra, es terrorismo", aseveró.

Sobre el hecho de que el Papa utilizara la palabra "genocidio" para definir el ataque de Israel en Gaza, como dijeron familiares de palestinos en la Franja recibidos este miércoles por Francisco, algo que después fue rebatido por la Santa Sede en un comunicado, el secretario de Estado vaticano no quiso entrar en detalles.

"No lo sé exactamente. Yo he visto el comunicado que se emitió después, pero no he recibido información directa sobre la entrevista, sobre el diálogo del Santo Padre", ha precisado Parolin, al señalar que "por supuesto, genocidio es un término muy técnico que se aplica a ciertas situaciones. No sé si en esta situación se puede hablar de genocidio".

Y cuando se le preguntó si era poco realista que el Pontífice usara este término, respondió: "Creo que sí. Es un término que se aplica a situaciones muy concretas y que también tiene consecuencias muy concretas a nivel internacional".