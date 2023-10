Varios expertos profundizan en la Laudate Deum en el Vaticano: "Hay una crisis de esperanza"

Los Jardines Vaticanos han sido los protagonistas de la rueda de prensa sobre la “Laudate Deum”, la exhortación apostólica que se ha publicado este pasado miércoles. “Voces y testimonios sobre la crisis climática” era el título de la conferencia en la que han participado varios expertos para profundizar en la exhortación apostólica, entre los cuales se encontraba Giorgio Parisi, Premio Nobel de Física en el año 2021.

El físico italiano ha subrayado que este texto del Papa “es sumamente necesaria en estos momentos”: “Podemos decir que a los gobiernos no les importa el cambio climático y las voces que luchan contra él son voces que claman en el desierto, se oyen, pero los efectos son prácticamente insignificantes. Es muy importante que esta Exhortación Apostólica se dirija a todas las personas de buena voluntad, se dirige a todos porque, como dice el Papa, “nadie puede salvarse solo y todos estamos conectados”.

"El cambio climático está ahí, cada vez más evidente"

La exhortación apostólica comienza relatando una impresionante serie de hechos basados en la ciencia, “conocimiento universal y tesoro de toda la humanidad”: “Este comienzo científico puede parecer extraño, pero para el Papa es importante debido a ciertas opiniones irracionales que también encuentra dentro de la Iglesia”.

“Laudate Deum” está escrita en un lenguaje claro y el Premio Nobel de Física subraya las palabras del Papa: “Por mucho que se intente negarlos o relativizarlos, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más evidentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de sequías anormales. Asimismo, a veces asistimos a olas de frío, pero estas enormes nevadas son también un efecto del calentamiento global. Puede parecer una paradoja, pero lo que está ocurriendo es que los polos se están calentando mucho más que el ecuador. Todos los fenómenos extremos, ya sean fríos o calientes, se amplifican”.

"Se trata de un problema humano y social a todos los niveles"

“Hay que admitir que se trata de un problema humano y social a todos los niveles. Requiere la implicación de todos porque las personas más débiles de la sociedad o de los países más pobres son las que más sufren los problemas del cambio climático”, ha advertido Giorgio Parisi.

El físico ha remarcado que “estamos en una situación en la cual la humanidad debe tomar decisiones esenciales, y la ciencia lleva décadas advirtiéndonos, pero de hecho no se ha hecho nada [...] frenar con éxito el cambio climático supone un esfuerzo colosal por parte de todos, con costes sociales y efectos sobre nuestra existencia muy elevados. Hay que proceder de forma justa y solidaria entre todos los países”.

El testimonio de Carlo Petrini, sociólogo y activista

Entre los expertos, también se encontraba Carlo Petrini, gastrónomo, sociólogo y activista: “La 'Laudato Deum' tiene una fuerte característica: el dramatismo y la conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Han pasado 8 años desde la 'Laudato si', 8 años en los que la humanidad, y en particular la sensibilidad política ante la situación medioambiental, no ha avanzado mucho. Al contrario, en algunos aspectos, los gobiernos internacionales han sido totalmente ineficaces. Por lo tanto, se han creado las condiciones para que una parte importante del sistema medioambiental se vea ahora irreversiblemente comprometida. Este es el dramático hecho al que nos enfrentamos”.

Las palabras del escritor Jonathan Safran Foer

El escritor Jonathan Safran Foer también era uno de los invitados a la rueda de prensa y ha sido claro: “No quería traer a mi hija de un año, pero me conmovió tanto la sabiduría del Papa Francisco en la exhortación apostólica que decidí que estuviera aquí conmigo, representando mi futuro y el suyo”.

“Nos cuesta mucho ser empáticos y preocuparnos por los demás, sobre todo si están lejos geográficamente. Aunque haya una serie de calamidades debidas al cambio climático, aunque veamos todas estas cosas delante de nuestros ojos y nos hagan darnos cuenta de que la situación empeorará, no nos sentimos implicados [...] nos parecen cosas abstractas y aisladas y unas historias que somos incapaces de aceptar”, ha afirmado el escritor.

“A menudo me siento desesperado cuando pienso en el cambio climático: no debemos desesperar y no podemos permitírnoslo. Si reconocemos en nuestros corazones lo que nuestros cerebros ya han comprendido sobre el desafío, llegará el valor para cambiar”, ha subrayado Jonathan Safran Foer.