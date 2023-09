La Universidad del Sentido: El centro educativo abierto a todos que ha instituido el Papa

La Universidad del Sentido, una universidad pública para "responder a la crisis global del sentido". Este es el proyecto que el Papa Francisco ha instituido como iniciativa educativa universitaria civil" con sede en la Ciudad del Vaticano" que quiere responder a la crisis global de sentido y representar un lugar acogedor donde reimaginar la educación, centrándose en la persona en su singularidad y en la comunidad como expresión de pluralidad.

Se trata de una "institución educativa universitaria civil con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano". Es autónoma y será gestionada por el Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes. En un comunicado difundido por Scholas, el Papa afirma que: "Scholas, como comunidad que educa, como intuición que crece, abre las puertas de la Universidad del Sentido, con estudiantes de todas las realidades, lenguas y credos, para que nadie quede fuera cuando lo que se enseña no es una cosa, sino la vida misma". En medio de la crisis mundial provocada por la pandemia, el Pontífice dijo en un mensaje virtual: "En esta nueva crisis que hoy afronta la humanidad, donde la cultura ha demostrado que ha perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como comunidad que educa, como intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas".

Un lugar acogedor y creativo

La profesora Mpho Tshivhase, de la Universidad de Pretoria, la profesora Stefania Travagnin, de la Universidad de Londres, el profesor Souleymane Bachir Diagne, de la Universidad de Columbia, y la profesora Diane Moore, de la Universidad de Harvard, entre otros, coincidieron en la importancia de crear un cuerpo universitario global que responda a la necesidad de reimaginar la educación, centrándose en el individuo en su singularidad y en la comunidad como expresión de la pluralidad.

Un lugar acogedor y creativo donde todos puedan sentirse bienvenidos y participar. Una universidad atípica que, como dice Platón, "no tiene lugar porque está en todas partes". Una semilla muy pequeña que puede convertirse en un árbol muy grande, donde las raíces están en las enseñanzas del Papa Francisco y en la experiencia de Scholas; una universidad local y global, intercultural, interreligiosa e intergeneracional". El aprendizaje, subraya Scholas Occurrentes, "se nutre de todos los lenguajes del conocimiento científico y humanístico, del arte, de la tecnología y de las experiencias vitales. Esta universidad alimenta el alma y sabe distinguir lo meramente útil de lo indispensable; ayuda a no perder de vista lo esencial, porque no sólo de pan vive el hombre".