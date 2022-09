"Sport for all": una cumbre en el Vaticano para que el deporte fomente la unión y sea accesible para todos

En el Vaticano también se habla del deporte y prueba de eso ha sido la presentación este miércoles del Congreso “Sport for All”, que se realizará del 29 al 30 de septiembre en el Aula Nueva del Sínodo en la Santa Sede. Hasta la fecha, casi 250 personas de 40 países de todo el mundo participarán en esta Cumbre.



Este viernes se presentará ante el Santo Padre una Declaración para que el deporte fomente la unión y sea accesible para todos. Padre Alexandre Awi Mello, secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, ha presentado el Congreso subrayando que estamos ante un mundo “que se mueve por intereses personales y la gente hace las cosas solamente si detrás hay un interés económico y material”.

“Uno puede pensar que hablar de deporte es inapropiado o quizás no es el momento adecuado para hacerlo, pero es exactamente el contrario. Con tantas guerras y mucha soledad, el deporte puede ayudar muchísimo. Este tiempo pos-pandemia es una oportunidad idónea para que el deporte sea instrumento de encuentro, formación, misión y santificación”, ha afirmado Padre Alexandre. Uno de los objetivos de la Cumbre, según el secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, “es instar al mundo del deporte a adoptar la declaración que presentaremos el viernes, que se centrará en poner la persona al centro del deporte, especialmente discapacitados, migrantes, presos, jóvenes y mujeres”.

Esta cumbre intentará reducir las divisiones entre el deporte profesional y el amateur, “para que no se pierda el sentido del juego, de la amistad y de la gratuidad”.

Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alamedo, del Dicasterio para la Cultura y la Educación, ha afirmado que inclusión es la palabra clave del congreso: “Antes que todo queremos subrayar que hacer deporte es bueno: así lo confirman las estadísticas y la OMS ha creado un programa llamado “Deporte y Salud” para promover la actividad física. Incluso cuando estudiamos los índices de felicidad de un país, los números muestran que el deporte aumenta la felicidad, el bienestar y la salud”.

“Lo más importante además es que el deporte hay que protegerlo. De la misma manera que protegemos nuestros monumentos, nuestro idioma o nuestras tradiciones, el deporte debe ser protegido por todas las amenazas. Para ser saludable, el deporte requiere entornos seguros”, ha subrayado el prelado español.

in Sala Stampa @HolySeePress, avrà luogo la presentazione di 'Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to each person' - Summit di presentazione della Dichiarazione sullo sport (Aula Nuova del Sinodo 29-30/9/22) #laityfamilylife#sport4allpic.twitter.com/r77cvpRlwi