El Papa clama en la ‘tierra de diamantes’ de Angola contra la búsqueda de un Dios por interés o por prepotencia

El Papa León XIV ha celebrado este domingo la Santa Misa en la explanada de Saurimo, en Angola, uno de los epicentros de la producción de diamantes. Durante el octavo día de su viaje africano, el pontífice ha centrado su homilía en reflexionar sobre “el motivo y el fin por los que seguimos al Señor”, advirtiendo sobre los peligros de una fe basada en el interés material.

Una fe sin interés

El pontífice ha advertido sobre los “motivos equivocados para buscar a Cristo”, especialmente cuando la fe se pervierte. Ha recordado las palabras del Evangelio: “Me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse”. Según el Papa, esto sucede cuando la fe auténtica se sustituye por un comercio supersticioso y se ve a Jesús como un mero proveedor de servicios o un “amuleto de la suerte”.

Frente a esta búsqueda interesada, el Papa ha destacado que Cristo “no quiere siervos ni clientes, sino que busca hermanos y hermanas”. Por ello, invita a la conversión y a la libertad, animando a todos a examinar su corazón. “Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida eterna”, ha exhortado el pontífice, señalando que el verdadero don es el pan de vida que “nos sostiene para siempre”.

El triunfo sobre el mal y la muerte

El Papa León XIV ha denunciado que, cuando la injusticia corrompe los corazones, “el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos”. Ha afirmado que “toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira niega la resurrección de Cristo”, la cual representa un triunfo sobre el mal y la muerte que no ocurre solo al final, sino “en la historia de cada día”.

Ante la pregunta de cómo acoger este don, el Papa ha sido claro citando el Evangelio: “La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha enviado”. Ha recordado que el camino de la Iglesia es un “Sínodo de la resurrección y de la esperanza”, y que la Buena Nueva se anuncia no solo con palabras, sino también con el “testimonio de la vida”.

Finalmente, el pontífice ha animado a la Iglesia en Angola a seguir un “camino de esperanza, reconciliación y de paz”, sirviendo al pueblo para “levantar de toda caída” y “reconstruir lo que la violencia destruye”. Ha concluido destacando que la fecundidad espiritual de la Iglesia se manifiesta en el cuidado integral de cada persona y en la vitalidad de las vocaciones.