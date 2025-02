"Siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave": el vaticinio que hizo Francisco a Carlos a Herrera en COPE

Ya lo vaticinó el Papa Francisco en COPE y así ha ocurrido: “Siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”. Y es que desde que el Santo Padre fuese ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero, son algunas las voces de dentro y fuera de la Iglesia las que especulan sobre la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio renuncie a la Cátedra de Pedro.

Hasta el momento, el propio vaticano ha descartado esta posibilidad, entre ellos el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, quien afirmó “todo esto me parece una especulación inútil” o el cardenal Víctor Manuel Fernández, que asegura no percibir “clima de precónclave”.

Las últimas informaciones del Vaticano afirman que el Papa Francisco ha pasado buena noche, continúa su tratamiento y está de buen humor. Todo ello después de un fin de semana de altibajos al conocerse la crisis respiratoria y anemia que sufrió el Pontífice durante la jornada del sábado y que no volvió a producirse el domingo, aunque el parte médico precisó que Bergoglio seguía en estado crítico tras detectarle una insuficiencia renal leve, actualmente bajo control.

En este escenario, como hemos detallado anteriormente, no es de extrañar que algunos apunten a una posible renuncia de Francisco. Nada nuevo bajo el sol, ya que estas especulaciones son recurrentes cuando un Pontífice está enfermo.

La entrevista de francisco en COPE dos meses después de su operación de colon: "todavía vivo"

De hecho, Francisco lo concebía como un elemento natural el 1 de septiembre de 2021, durante su histórica entrevista en 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera. El contexto era algo distinto. El Pontífice argentino se recuperaba en ese momento de una cirugía en el colon que tuvo lugar dos meses antes.

“¿Cómo se encuentra?”, le cuestionó Herrera, a lo que Francisco respondió con cierta sorna: “Todavía vivo, estas cosas que nacen de los divertículos se forman, se necrotizan pero gracias a Dios fue tomada a tiempo”.

Su vida llegó a estar en riesgo como confesó el propio Francisco a Carlos Herrera, ya que fue un enfermero quien le alertó sobre la enfermedad que padecía: “Me salvó la vida, me dijo tiene que operarse, había otras opiniones y me explicó muy bien. Es el enfermero del servicio sanitario del hospital del Vaticano desde hace treinta años. Un hombre de mucha experiencia”.

El Papa fue más allá, asegurando que era la segunda vez que un enfermero le salvaba la vida. La primera vez fue durante su etapa de juventud en el seminario: “Fue en el año 57, cuando pensaban que era una gripe y me curaba el enfermero del seminario con aspirina. A los otros les iba bien, pero conmigo no andaba. Me llevaron al hospital y me sacaron agua del pulmón”, explicaba Francisco a Herrera durante la entrevista realizada desde el Vaticano aquel 1 de septiembre de 2021.

El vaticinio que hizo el Papa Francisco en 'Herrera en cope': "huracán de cónclave"

El Santo Padre agregaba que se trataba de una intervención programada, pero aquello no fue impedimento para que más de uno ya hablase de una posible renuncia.

“¿Teme Su Santidad que una de las cosas más insistentes con las que los medios, esencialmente italianos, le distinguen a usted, Santo Padre, es que cuando se pone en duda la salud del Papa muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más...? Es una constante permanente, yo creo, en su vida como Papa, ¿no?”, le preguntó el presentador de 'Herrera en COPE'.

“Sí, incluso me dijeron que la semana pasada estuvo de moda eso. Eva (haciendo referencia a la corresponsal de COPE en el Vaticano) me dijo eso, incluso me lo dijo con una expresión argentina muy linda, y yo le dije que no tenía idea porque yo leo un solo diario acá en la mañana, el 'Diario de Roma'. Lo leo porque me gusta el modo de titular que tiene, lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo. Y recibo, sí, el informe más o menos de las noticias del día, pero de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había una cosa de que yo renunciaba. Siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”, expresó Bergoglio con una risa final.