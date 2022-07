El secretario vaticano para las Relaciones con los Estados: “Debemos tratar de anticiparnos a los conflictos"

El secretario para las Relaciones con los Estados, arzobispo Paul Richard Gallagher, aseguró que es deseo del Papa ir a Ucrania, aunque "no se sabe cuándo ni cómo". Tras recordar el reciente viaje a Kiev, con la suerte de ver serenidad en el terreno cuando antes y después del viaje solo había bombardeos, el prelado indicó: "Registré consternación e incredulidad al encontrar la guerra en Europa". Así, recordó que en su casa la guerra la relataban su madre y su abuelo. “Vi destrucción, protección y todo esto es un escándalo para nosotros. Vi a un pueblo resistir, dispuesto a combatir y a ganar. Todo esto ha ocurrido en nuestra época, cuando creíamos que la guerra había terminado para Europa, aunque recordamos el conflicto de los Balcanes en los años 90", aseguró.

El arzobispo participó en Roma este martes en la presentación de la 43ª edición del Meeting para la Amistad entre los Pueblos, que se celebrará en la Feria de Rímini del 20 al 25 de agosto de 2022 con el tema "Pasión por el hombre". Como telón de fondo de esta cita anual está el imprevisible orden geopolítico internacional, el drama de los refugiados, el aumento de la pobreza también a causa de la pandemia, la emergencia ligada al calentamiento global y los riesgos ecológicos, retos que conciernen al presente y al futuro del género humano.





El fracaso de la diplomacia

El arzobispo Gallagher indicó a la prensa: “Como diplomacia debemos reconocer un fracaso”. Así, reconociendo que no se supo evitar el conflicto, describió cómo en el 2015, al llegar a Roma desde Australia, el Papa le dijo que no quería una diplomacia que reaccionara, sino una que previera las cosas, una diplomacia preventiva. “Ucrania nos dice que debemos tratar de anticiparnos a los conflictos, que la diplomacia debe tener la capacidad de ver la gravedad de lo que ocurre en el mundo”, aseguró, recordando que esta diplomacia debe “reafirmar los principios básicos del derecho internacional. Todo esto representa nuestro fracaso. Tal vez no hayamos dicho nada de esto. No podemos permanecer en silencio ante la violencia".

Solidaridad

Por otra parte, destacó que la solidaridad se ha mostrado en todos sus aspectos: “No hemos sido indiferentes. La acogida de los que huyen de la guerra ha surgido en toda Europa. Pero siempre existe el peligro del cansancio, el nuestro y el del pueblo ucraniano en guerra”. Así, reconoció también que cree que es demasiado pronto para hablar de reconstrucción, “pero es bueno tener una actitud positiva. Debemos ayudar a los ucranianos a reconstruir el tejido social del país con personas traumatizadas que necesitan acompañamiento".





Reconciliación y perdón

Como sacerdote, les dijo a los periodistas que se siente en la obligación de recordar que no se puede descuidar el mensaje de reconciliación y de perdón a pesar de la intensidad del sufrimiento. “En Europa hemos tenido el milagro de la paz. Como la reconciliación entre Francia y Alemania unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, necesitamos renovar algunas instituciones internacionales. La OCSE, por ejemplo, que debería ser el organismo que nos protege. Pero también la Unión Europea y la ONU", aseguró. Por eso, cuando las noticias sobre la guerra ya son secundarias, el arzobispo pidió: "No debemos olvidar la crisis ucraniana. Debemos seguir recordando Ucrania, la guerra, manteniendo nuestra atención alta para un proyecto de paz del Espíritu de Dios, para redescubrir la paz, un don de Dios al que el hombre debe colaborar".