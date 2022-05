Monseñor Gallagher viaja a Ucrania este miércoles y visitará Leópolis y Kiev: "Buscamos diálogo y paz"

El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, que equivale al ministro de Exteriores, Paul Richard Gallagher, viajará a Kiev del 18 al 22 de mayo. El arzobispo Gallagher ya debería haber estado en Kiev, para reunirse con su homólogo, Dmytro Kuleba, y otras autoridades antes de la Semana Santa, pero se contagió con la covid-19 y tuvo que postergarlo. El Vaticano ha comunicado este martes el programa del viaje.

Este miércoles se reunirá con Monseños Igor Vozniak, arzobispo griego-católico de Lviv y visitará a continuación los refugiados ucranianos que se encuentran en la ciudad. El jueves, 19 de mayo, Gallagher se reunirá con el presidente de la región de Lviv, Maksym Kozytsktyy y con el arzobispo Shevchuk. Ya el viernes, 20 de mayo, Gallagher se verá con el ministro de exteriores, Dmytro Kuleba.

Per il 30° anniversario dei rapporti diplomatici con l' #Ucraina ????, S.E. Mons. Gallagher???? da domani visiterà #Lviv , #Kyiv e i luoghi colpiti dalla guerra per dimostrare la vicinanza di @Pontifex_it e della #SantaSede , riaffermando l'importanza del dialogo per ristabilire la pace. pic.twitter.com/MDJxYRgerJ

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, explicó que la misión del arzobispo en Kiev "servirá para reiterar los objetivos" de la Santa Sede, como “un alto el fuego”, que es "el punto de partida fundamental”. Gallagher explicó en una entrevista televisiva: "Ucrania tiene el derecho a defenderse", pero "es necesario evitar una carrera de rearme, también porque nos enfrentamos a una guerra peligrosa por su dimensión nuclear".

La posición de la Santa Sede, explicó "se basa en el apoyo a cualquier intento de diálogo", "quedando siempre a disposición de la comunidad internacional".

Oggi, la #Chiesa Universale si riunisce in preghiera per compiere insieme al #SantoPadre???? l'Atto di Consacrazione dell'#Umanità al Cuore Immacolato di Maria, in modo particolare della #Russia???? e dell'#Ucraina????. Un gesto #sinodale per invocare il dono della #pace. pic.twitter.com/QKvSQu66Jx