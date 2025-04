El presidente de la CONFER en COPE: "Hay un antes y un después tras su Pontificado"

Don Jesús Diaz Sariego, Presidente de la CONFER ha contado en COPE que el anuncio de la muerte del Papa Francisco: “ha sido inesperado, me he enterado en el metro por mensajes, me costaba creerlo porque ayer le vimos en la Plaza de San Pedro"

Para Sariego el gran legado del Papa ha sido dejarnos una Iglesia con un aire nuevo: "un antes y después a partir de su Pontificado".

Nos ha contado que Francisco siempre se ha sentido en deuda con sus antecesores, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II: "siempre los ha valorado mucho". Sin embargo, añade Sariego que Francisco, desde la cercanía a las personas, y con un corazón inmensamente misericordioso, ha dejado un legado en la Iglesia para que no piense sólo en sí misma: " una Iglesia de puertas abiertas donde todos puedan entrar y los que están dentro salgan a anunciar el evangelio"