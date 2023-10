La pregunta más difícil que un niño le ha hecho al Papa: "Santo Padre, ¿por qué hay guerras?"

Darío, Isabela, Mery o Paul son solo algunos de los niños que en un libro ilustrado editado por el corresponsal vaticano del diario italiano "La Stampa", Domenico Agasso, preguntan al Papa. Pequeños de todo el mundo cuyas preguntas han sido recopiladas y que a través de un libro ilustrado titulado "Queridos hijos... el Papa responde a vuestras preguntas", presenta las respuestas del Pontíficie ante muchos temas.

Una de las preguntas más complicadas es la de Darío, que le pregunta a Francisco por el motivo de las guerras. “Porque cuando nos hacemos adultos corremos el riesgo de caer en la tentación de volvernos egoístas y, por tanto, de querer poder y dinero", responde el Papa.

"Incluso a costa de hacer la guerra a algún otro país que sea un obstáculo para ese objetivo de poder, o que tenga un líder con los mismos objetivos. Incluso saberlo significa matar a otras personas. Con demasiada frecuencia, en la historia, quienes se han convertido en líderes de una nación no han podido frenar su deseo de ser los más fuertes de todos, de dominar el mundo. Se llama "interés imperial", lo estudiarás en la escuela en los libros de historia. Hoy en el planeta hay muchas guerras y violencia, y aunque haya quienes digan que a veces tienen razón, no tengo dudas de que entenderán que siempre se equivocan. Las guerras siempre son malas."

¿Llegará la paz al mundo?

Por su parte, Isabela, de nueve años, de Panamá, pregunta a Francisco: “¿Crees que algún día habrá paz en todo el mundo? ¿Cómo puede hacerse esto?". “Sí, no debemos resignarnos – responde el Papa – la paz es posible, realizable. Tengo la esperanza de que tarde o temprano los "mayores" comprendan que en un mundo completamente pacífico todos viven mejor. Sin embargo, todos deben comprometerse a deponer las armas, desactivar la violencia y no provocar tensiones y enfrentamientos. Y erradicar del corazón el deseo de dominar a los demás, la sed de dominio y de dinero. En nuestro corazón sólo debe haber amor por los demás, es decir, por las personas que están cerca y lejos de nosotros, especialmente aquellos que sufren o se encuentran en dificultades por algún motivo. Y esto debería aplicarse también entre los líderes de las naciones del planeta. Si todos viviéramos así habría menos agresividad y también menos miedo: todos estaríamos más serenos y felices. El amor vence a la guerra y te hace feliz."

Desde Sudán, Samuel, de 10 años, cuenta que vive en un campo de refugiados entre amigos desnutridos y que cuando las cosas van bien "hacemos una comida al día". Le confió al Papa que casi siempre sonríe, aunque a veces “de repente tengo ganas de llorar. Porque me gustaría escapar muy lejos...". Francesco dice que lo entiende. "Todos los niños - lo consuela - deberían poder ir a la escuela y tener espacios para jugar y divertirse". Añade que parece casi normal creer que África "sólo debe ser explotada y no ayudada". Pero, por favor, continúa, "no pierdan la esperanza de un futuro mejor". Confío en que tarde o temprano los países más ricos entiendan que no pueden seguir usando sus tierras para luego abandonarlas, invertirán recursos para ayudar a resolver sus graves problemas e iniciar una transformación social que permita a todos una vida digna y la posibilidad de soñar con una época próspera no muy lejana."