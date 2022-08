El prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede: "Hemos dado muchos pasos en Transparencia"

“Hemos dado muchos pasos en este tiempo en la buena dirección de la trasparencia, de la tutela económica de la Santa Sede y de la sostenibilidad”. Así lo ha explicado el español Juan Antonio Guerrero Alves, jesuita, prefecto de la Secretaría para la Economía, que ha concedido una entrevista a los medios de comunicación del vaticano tras la publicación del Balance de 2021 de la Santa Sede.

Los resultados, afirma, "son mejores que los esperados", pero “para el futuro, tenemos delante de nosotros un tiempo muy incierto” y todavía hay que afrontar algunos problemas estructurales".

Las novedades de este balance comienzan por el cambio de perímetro del consolidado. !Ahí están los estados financieros de toda la Santa Sede. Solo no están incluidos el Governatorato y el IOR. Este hecho significa un paso adelante en trasparencia y visibilidad de la situación económica completa de la Santa Sede; el camino emprendido continúa y se profundiza".

