Parolin: La Palabra de Dios contradice la evidencia del "horror de la guerra"

"No hay ninguna situación tan comprometida que el Espíritu de Dios no pueda hacer resurgir". Así lo ha expresado el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que ha celebrado este 18 de noviembre una Eucaristía por la paz en Ucrania en la basílica papal de Santa María La Mayor.

Esta celebración, promovida por la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede en colaboración con la Secretaría de Estado, se enmarca en el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Sede Apostólica, el 8 de febrero de 1992.



"Entre los escombros hay un camino hacia la reconstrucción. No ceder nunca al rencor: si es legítimo defenderse de los que nos quieren avasallar, es aún más legítimo defenderse del odio y la venganza", ha expresado el cardenal, que ha hecho un llamamiento a "no ceder a la tentación de la decepción y la desconfianza" ante los casi nueve meses de una guerra que ha reducido una parte de Ucrania a una "ruina, vacía de gente, llena de escombros y envuelta en la oscuridad".

Entre los escombros, un camino En "una escena de muerte, donde las lágrimas y la sangre fluyen en la garra cada vez más dolorosa del frío y la oscuridad", la Palabra de Dios contradice la evidencia del "horror de la guerra" y el fracaso de los esfuerzos humanos. "En medio de los escombros", el profeta Isaías, y más generalmente el hombre de Dios, "vislumbra un camino de recuperación, de reconstrucción: el desierto se convertirá en un jardín, que a su vez se convertirá en un bosque exuberante". El desierto, señala el secretario de Estado del Vaticano, "es una de las realidades más inhóspitas del planeta, un símbolo de lo que parece irremediablemente perdido". #OremosJuntos para que el Señor convierta los corazones de quienes aún apuestan por la guerra y haga prevalecer el deseo de #paz para la martirizada #Ucrania, a fin de que se evite cualquier intensificación del conflicto y se abra el camino al alto el fuego y al diálogo. — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 16, 2022 Dios transforma lo que parece perdido Precisamente "cuando se toca fondo, el anuncio se eleva: no hay situación tan comprometida que el Espíritu de Dios no pueda hacer resurgir. Dios promete su Espíritu: transformará lo que parece perdido". De ahí la exhortación a pedir al Señor "que difunda su Espíritu para liberar a la humanidad del flagelo de las luchas armadas". Dios, de hecho, observa Parolin, quiere que todos vivan en armonía, no aniquilándose unos a otros, sino ayudándose a crecer". El deseo divino es el de "una auténtica fraternidad humana". No ceder al rencor y a la venganza Sin embargo, Jesús, prosigue el cardenal, desafía a todo hombre con preguntas impactantes: nos invita a poner la otra mejilla. "Son palabras que laceran el corazón de quienes son víctimas de la injusticia, pueden escandalizar", pero no deben interpretarse como una invitación del Señor a "inclinarse ante la injusticia". De hecho", continúa el cardenal, "no exige cosas injustas, ni imposibles", sino que pide nuestra disponibilidad: no es imposible romper el círculo vicioso de la violencia. La invitación es a la vigilancia, a no ceder al rencor: "si es legítimo defenderse de los que nos quieren avasallar, es aún más legítimo defenderse del odio y de la venganza: "no podemos permitir poner fin al mal exterior, mientras crece el mal en nuestro interior". El ejemplo lo ofrece Jesús que "al pedirnoslo, nos asiste", "haciéndonos capaces de sembrar vida donde otros siembran muerte".