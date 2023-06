Parolin espera que el Papa regrese pronto al ejercicio de su ministerio: "Le seguimos con nuestras oraciones"

El cardenal Parolin ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la intervención quirúrgica a la que se someterá el Papa esta tarde: “Les seguimos con nuestro afecto, le seguimos con nuestras oraciones, esperando que todo pueda resolverse lo antes posibles”.

Este ha sido el deseo del cardenal Parolin que ha inaugurado a las 12h el Info Point de Via della Conciliazione para el Jubileo de 2025. Parolin también ha indicado que espera que el Pontífice regrese pronto al "ejercicio de su ministerio" y señaló que la intervención quirúrgica a la que se someterá bajo anestesia general "no implica ninguna vacante de poderes" y atenderá asuntos urgentes desde su habitación en el hospital.

El comunicado de la Oficina de Prensa vaticana

Preguntado sobre si estaba preocupado, el cardenal respondió: "No sé qué decir, porque no tengo elementos ni en un sentido ni en otro". No tenía nada que añadir al comunicado de la Oficina de Prensa vaticana, que, según él, decía "las cosas de una manera muy técnica", intentando "dar los elementos que permitan encuadrar bien el problema".

En la breve entrevista del cardenal con los periodistas no faltó una referencia a la misión del cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a Kiev, primera etapa de la "misión" que le ha encomendado el Papa para "aliviar las tensiones" en la atormentada Ucrania.

La misión del cardenal Zuppi

"La misión del cardenal Zuppi pretendía ser una colaboración, una contribución más que la Santa Sede también puede aportar a la paz", ha subrayado Parolin. "Creo que no ha ocurrido nada nuevo respecto a lo que el presidente Zelensky había explicado al Papa" durante la audiencia del pasado 13 de mayo, cuando el líder ucraniano había pedido ayuda al Pontífice y a la Santa Sede exclusivamente para traer a casa a los niños ucranianos deportados a Rusia y volvió a proponer al Papa "nuestra Fórmula de la Paz como único algoritmo eficaz para alcanzar una paz justa".

"La posición de Ucrania es siempre la misma", ha aclarado Parolin, "pero el hecho de hablar entre nosotros y escuchar posiciones y perspectivas ligeramente diferentes puede ser ciertamente útil y propicio para la paz". ¿Qué novedades habrá? No lo sé, habrá que ver".



Sobre un posible viaje de Zuppi a Moscú, el Secretario de Estado ha informado de que "veremos con él (el cardenal Zuppi, ed.) qué otros pasos dar". "Por parte del Papa", reiteró, "la idea nació como una misión a realizar en las dos capitales, la perspectiva de Moscú debe quedar abierta, pero concretamente ya veremos". De momento, está previsto un encuentro entre Parolin y Zuppi "en cuanto regrese", después "naturalmente informaremos al Papa".