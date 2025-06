Paralítico y abandonado por su familia tras sufrir un accidente de tráfico: el colombiano Amelio Castro relata cómo el deporte y Dios cambiaron su vida

Amelio Castro no ha tenido una vida fácil. Nació en Colombia. A los 16 perdió a su madre y a los veinte sufrió un accidente de tráfico que lo dejó paralítico. Luego, se vio obligado a huir de su país encontrando asilo en Italia. Pero las dificultades no le impidió luchar por su sueño de ser un referente en el arte de la esgrima.

Hoy Amelio Castro es un maestro en el arte de la esgrima en silla de ruedas. En los Juegos Paralímpicos de París compitió en el Equipo de Refugiados y un año más tarde participará en el Jubileo del Deporte que se celebra este fin de semana en el Vaticano.

En la presentación de las actividades del Jubileo, Castro ha compartido su historia de fe que le ha ayudado a salir adelante, incluso en los peores momentos: “Nunca imaginé que sería protagonista de unos Juegos Paralímpicos y, sobre todo, de una vida que me hiciera feliz cuando estaba solo en el hospital tras el accidente que a los veinte años me dejó sin movilidad. En el hospital, mi familia me abandonó, pero ese periodo fue el mejor de mi vida porque allí, postrado en la cama, descubrí el amor de Dios”, ha comentado.

"Lo que realmente quiero es hacer la voluntad de Dios"

Dios y el deporte han sido la salvación de Amelio Castro. De ahí que, después de la presentación, haya mostrado en el micrófono de TRECE su emoción de participar en el Jubileo del Deporte, una cita eclesiástica que espera sirva de inspiración a miles de jóvenes: “El deporte es una fuente de inspiración y un medio de transformación. Hagamos deporte, que es salud y nos da la esperanza de ganar otra medalla, y si no ganas la medalla te conviertes en una persona maravillosa porque vas adquiriendo en ese camino tantos valores que luego permanecerán para toda la vida”, ha asegurado con una sonrisa.

Porque no todo es ganar en el deporte, pero las enseñanzas de la derrota son mayores. Hace un año no obtuvo medalla en la cita paralímpica, pero aprendió a disfrutar de la derrota: “Mucha gente solo quiere ganar; en realidad, como suele decir mi entrenador mental, no es difícil llegar, lo difícil es mantenerse. Siempre me levanto y vuelvo a empezar. Lo que realmente quiero es hacer la voluntad de Dios, ser su instrumento para dar testimonio de su amor por las personas que conozco, aquellas que no pueden empezar de nuevo porque están presas de la angustia, la depresión, un trauma del que no pueden liberarse”, ha expresado en la presentación Jubilar.

El duro cambio que vivió Amelio Castro tras abandonar colombia

Uno de los momentos más duros a los que tuvo que enfrentarse Amelio Castro fueron las amenazas criminales en Colombia, lo que le obligó en 2022 a huir a Italia, donde obtuvo el asilo: “Era difícil como migrante encontrar un lugar para entrenar, comer adecuadamente y tener el descanso óptimo que requiere un atleta de alto rendimiento. Además, estaba solo. Después conocí a Daniele Pantoni, que desde el primer día ha estado a mi lado ayudándome a entrenar y asistiéndome en todas mis necesidades", ha relatado.

Tras obtener asilo político, inicialmente no podía competir en competiciones internacionales. Sin embargo, gracias al Equipo Paralímpico de Refugiados, pudo participar nuevamente en eventos alrededor del mundo.