El Papa nombra a un comisario para potenciar Cáritas Internacional e impulsa un proceso de renovación

A través de un decreto del Papa Francisco, publicado al mediodía de este martes 22 de noviembre, Cáritas Internacional (CI) se dispone a una administración temporal, para mejorar el cumplimiento de su misión de asistencia al Sumo Pontífice y a los obispos en el ejercicio de su ministerio con los más pobres y necesitados.

Según el documento, para lograrlo “parece necesario revisar el actual marco reglamentario para hacerlo más adecuado a las funciones estatutarias de la organización, así como prepararlo para las elecciones que se celebrarán durante la próxima Asamblea General”.

En aras de relanzar el servicio de la institución en todo el mundo, el Pontífice ha designado, con entrada en vigor este mismo día 22 de noviembre, a Francesco Pinelli como Comisario Extraordinario. Será asistido por María Amparo Alonso Escobar, actualmente Directora de Incidencia de CI, y por el Padre Manuel Morujão SJ para el acompañamiento personal y espiritual del equipo.

Mientras dure este período de reorganización de CI, se ha decidido el cese de los actuales roles directivos dentro de CI. Se precisa, sin embargo, que “la medida no tendrá impacto en el funcionamiento de las organizaciones miembro y en el servicio de caridad y solidaridad que llevan a cabo alrededor del mundo; es más, servirá para reforzar dicho servicio”.

Pinelli y Alonso gestionarán las operaciones de CI “para asegurar estabilidad y liderazgo empático” y trabajarán para completar las candidaturas y el proceso de elecciones de sus nuevas autoridades, a efectuarse durante la próxima Asamblea General en mayo de 2023. En la preparación de este acontecimiento, el Comisario será apoyado por el Cardenal Luis Antonio G. Tagle, quien actuará de puente entre las Iglesias locales y las organizaciones miembro de Cáritas Internacional.

Cáritas Internacional está bajo la autoridad del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI), entidad que, de acuerdo con la nueva constitución de la Curia Romana, Praedicate Evangelium, “ejerce las competencias reservadas a la Santa Sede por derecho para erigir y supervisar las asociaciones internacionales de caridad y los fondos constituidos con los mismos fines, según lo establecido en los respectivos estatutos y en cumplimiento de la normativa vigente” (Art 174 § 3).

Al inicio de este año 2022, este Dicasterio encargó una evaluación sobre el ambiente de trabajo en el Secretariado General de CI en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona. El estudio fue realizado por un panel de expertos independientes, que contó, además de con el Sr. Pinelli, con los psicólogos P. Enrico Parolari y la Sra. Francesca Busnelli, en diálogo tanto con los empleados actuales de Cáritas como con los antiguos colaboradores.

“De este trabajo en equipo, explica un comunicado del DSDHI, no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se evidenciaron otros temas importantes y áreas de atención urgente. Se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión, que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal”.

