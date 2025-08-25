El Papa León XIV inaugurará el "Borgo Laudato si'" en Castel Gandolfo

El Papa León XVI regresa al "Borgo Laudato si'" en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. El evento está programado para el viernes 5 de septiembre a las 16:00 h para la inauguración oficial del lugar donde se aplican los principios de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco , publicada hace diez años.

Antes de presidir la Liturgia de la Palabra con el Rito de la Bendición, el Papa visitará el "Borgo" y se reunirá con empleados, colaboradores, sus familias y todos aquellos que participan voluntariamente en la vida de este lugar. Antes de la bendición, el Maestro Andrea Bocelli y su hijo Matteo se unirán en oración e interpretarán un canto.

una encíclica en forma de jardín

El "Borgo Laudato si'" nació de una iniciativa lanzada por el Papa Francisco, el 2 de febrero de 2023, y se enraíza en la misión de la Iglesia de promover la ecología integral, combinando el cuidado de la creación con la protección de la dignidad humana.

La finca Borgo se extiende sobre 55 hectáreas e incluye jardines históricos, palacios, monumentos y restos arqueológicos, zonas agrícolas y nuevos espacios dedicados a la educación, la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa. Este es el resultado de un viaje que entrelaza la espiritualidad, la educación y la sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer un espacio abierto, accesible e inclusivo para el aprendizaje, la reflexión y una relación más consciente y respetuosa con la creación.

una nueva visita de león a castel gandolfo

Esta será la cuarta vez que el Papa visita el Borgo Laudato si' en Castel Gandolfo; la primera, en privado, fue el 29 de mayo, cuando León XIV visitó varios lugares, entre ellos el Huerto de la Virgen María. El 9 de julio, celebró la primera Misa por la Custodia de la Creación en el Huerto de la "Madonnina", instando a todos a escuchar el clamor de la tierra.

EFE Papa León en Castel Gandolfo

Finalmente, el 17 de agosto, almorzó con los pobres, con la ayuda de Cáritas Albano y organizado por la diócesis local y el Borgo Laudato si', en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.