La Primitiva Comunidad Cristina vive intensamente el Misterio Pascual para el que nosotros también nos preparamos en estos días de Cuaresma. De ahí salen grandes frutos. Hoy la Iglesia nos presenta a San Policarpo, uno de los resultados de la labor de los cristianos al principio por ser un auténtico fermento en la masa.

Su nombre proviene del griego y significa “el que da mucho fruto”. Nace probablemente en la ciudad de Esmirna, hoy perteneciente a la actual Turquía. Fue discípulo de la Primitiva Comunidad Cristiana. Incluso San Ireneo de Lyón le vinculará directamente al Apóstol San Juan. Bautizado en los primeros momentos de su vida, accede como Obispo a la Diócesis de Esmirna.

Posteriormente marcha a Roma a ver al Papa Aniceto con la idea de unificar la celebración de la Pascua en una fecha concreta. Varias son las Cartas que se conservan, en las que pone de relieve diversos aspectos de la Fe, ante las herejías que surgieron por entonces como son los Docetas que negaban que Cristo tuviese Cuerpo humano.

Él siempre defendió la Fe. Para ello, en sus Cartas recurrió en el Pasaje de San Pablo a los Filipenses donde les anima vivir en la verdad, y la caridad para mantenerse unidos en el Señor. El contexto de entonces viene marcado por el endurecimiento en la persecución contra los cristianos. Por eso, San Policarpo de Esmirna muere quemado en la hoguera durante la persecución del Emperador Decio.