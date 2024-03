El Papa lamenta el robo "cruel" de la infancia por las guerras, drogas o migraciones

El Papa Francisco ha lamentado este sábado que en la actualidad a muchos niños "se les roba la infancia cruelmente", víctimas de la guerra, la pobreza o la droga, según ha denunciado en su mensaje por la I Jornada Mundial de los Niños.

#Mensaje del #Papa para la 1ª #JornadaMundialdelosNiños:



“Para ser realmente felices es necesario rezar, rezar mucho, todos los días, porque la oración nos conecta directamente con Dios, nos llena el corazón de luz y de calor y nos ayuda a hacer todo con confianza y serenidad”. pic.twitter.com/Jr3SpbdONa — Eva Fernández (@evaenlaradio) March 2, 2024



El pontífice argentino se ha dirigido directamente a los niños del mundo en un mensaje por este evento, que tendrá su primera edición en Roma los 25 y 26 de mayo al estilo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).



"No olviden a cuántos de ustedes que, aun siendo tan pequeños, ya están luchando contra enfermedades y dificultades, en el hospital o en su casa, a quienes son víctimas de la guerra y de la violencia, a quienes sufren el hambre y la sed, a quienes viven en la calle, a quienes se ven obligados a ser soldados o a huir como refugiados, separados de sus padres, a quienes no pueden ir a la escuela, a quienes son víctimas de bandas criminales, de las drogas o de otras formas de esclavitud y de abusos", ha dicho Francisco.



Y ha añadido: "En definitiva, a todos esos niños a los que todavía hoy se les roba la infancia cruelmente".



"Escúchenlos, o mejor aún, escuchémoslos, pues con su sufrimiento, con los ojos purificados por las lágrimas y con el constante deseo de bien que nace del corazón de quien ha visto verdaderamente qué terrible es el mal, nos hablan de la realidad", ha animado.



El Papa ha explciado a los niños y niñas del mundo que "no podemos -dijo- llegar a ser felices en solitario porque la felicidad crece en la medida en que se comparte".



"Cuando aquello que hemos recibido lo guardamos solo para nosotros, o incluso hacemos berrinches para conseguir este o aquel regalo, en realidad nos olvidamos de que el don más grande somos nosotros mismos, los unos para los otros", ha defendido.