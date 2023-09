El Papa, junto con Baselios Marthoma Mathews III en el Vaticano: "Anunciar a Cristo une, no divide"

Este lunes, 11 de septiembre, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a Su Santidad Baselios Marthoma Mathews III, Catholicos de Oriente y actual Primado de la Iglesia sirio-ortodoxa de Malankara.

“Quisiera decirle, Santidad, que aquí se encuentra como en su casa, como un Hermano muy esperado y querido”, ha dicho el Papa al principio de su discurso. Asimismo, Francisco recordó los pasos de acercamiento entre las Iglesias, tras siglos de separación: “Comenzó con el Concilio Vaticano II, al que la Iglesia ortodoxa siria malankara envió algunos observadores. Al mismo tiempo, San Pablo VI se reunió con el Catholicos Baselios Augen I en Bombay en 1964. Ahora, su venida aquí se produce en el cuadragésimo aniversario de la primera visita a Roma de un Catholicos de su querida Iglesia, realizada en 1983 por Su Santidad Baselios Marthoma Mathews I, a quien tres años más tarde visitó San Juan Pablo II en la catedral de Mar Elias de Kottayam. Este año se cumple también el décimo aniversario del abrazo fraterno con Vuestro inmediato predecesor, Su Santidad Baselios Marthoma Paulose II, de bendita memoria, a quien tuve la alegría de recibir al inicio de mi pontificado, en septiembre de 2013”.

“Ahora bien, las divisiones que se han producido a lo largo de la historia entre nosotros, los cristianos, son heridas dolorosas infligidas al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todavía sentimos las consecuencias. Pero, si juntos metemos la mano en esas heridas, si juntos, como el Apóstol, proclamamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, si con corazón humilde nos confiamos con temor a su gracia, podremos acelerar el día tan esperado en que, con su ayuda, celebraremos el misterio pascual en el mismo altar: ¡que llegue pronto!”, ha subrayado Francisco en su discurso.

El Papa ha pedido “caminar juntos en el diálogo que nos acerca” y ha recordado la creación de la Comisión mixta internacional para el diálogo entre las Iglesias, que dio lugar a un acuerdo cristólogico histórico publicado en el año 1990: “Anunciar a Cristo une, no divide; el anuncio común de nuestro Señor evangeliza el propio camino ecuménico”.

