El Papa ve "intolerable" la violación de Derechos Humanos en lugares en guerra

Las preguntas del #Papa en el #Angelus:

“¿Se escuchar, estoy disponible a las personas o pongo escusas, postergo las cosas? ¿Cuando fue la última vez que he ido a visitar a un enfermo o que he cambiado mis planes para satisfacer las necesidades de quien me pedía ayuda?”#Vaticanopic.twitter.com/Pmc5wSQqes