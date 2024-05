El Papa Francisco pide disculpas y asegura que "nunca quiso expresarse en términos homófobos"

El Papa Francisco "nunca tuvo la intención de ofender (...), y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos". Tras la polémica surgida por unas palabras atribuidas al Papa durante una reunión a puerta cerrada con la Conferencia Episcopal Italiana, el Vaticano -a través de la sala de prensa de la Santa Sede- ha emitido un comunicado en el que reitera que el pontífice "nunca quiso expresarse en términos homofóbos".

"El papa Francisco conoce los artículos publicados recientemente sobre una conversación, a puerta cerrada, con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y como afirmó en varias ocasiones: “¡En la Iglesia hay lugar para todos, para todos! Nadie es inútil, nadie sobra, hay sitio para todos. Tal como somos, todos nosotros", se lee también en la nota del Vaticano.





Según algunos medios italianos, las palabras que habría usado el Papa Francisco en ese encuentro coloquial serían: "Creo que hay cierta mariconería en algunos seminarios”. Sin embargo, como asegura Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, "teniendo en cuenta que el Papa no habla italiano, que el idioma se lo enseñaron sus abuelos, y que fue el dialecto piamontés; no parece muy fiable que haya utilizado esa palabra deliberadamente, porque no se le ha escuchado nunca usar un termino similar".

En esa reunión a puerta cerrada con el episcopado italiano, se estaba hablando sobre admitir, o no, en los seminarios a candidatos abiertamente homosexuales y en qué medida; y Francisco, aunque reiteró como siempre la necesidad de acoger a todos, se mostró muy rígido al respecto, reiterando su negativa a admitirlos, como ya ha reitarola Iglesia en varias ocasiones.

No olvidemos que desde que se inició su pontificado el Papa ha combatido toda discriminación injusta contra personas homosexuales, también en la participación en los sacramentos.

El Papa reiteró la posición de la Iglesia con una instrucción del dicasterio del Clero que en 2005, con Benedicto XVI, y confirmada en 2016 con Francisco, que establecía que "la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir en el seminario y en las Sagradas Órdenes a quienes practican la homosexualidad, tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas o apoyan la llamada cultura gay".