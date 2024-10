El Papa destaca la importancia del matrimonio y avisa: "¡Cuánto sufren los hijos cuando sus padres se separan!"

"¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el sacramento del matrimonio?", con esa pregunta, el Papa Francisco comenzaba la Audiencia General de este miércoles. Una catequesis dedicada a "recoger algunas 'migajas' de la doctrina del Espíritu Santo desarrollada en la tradición latina, para ver cómo ilumina toda la vida cristiana y, especialmente, el sacramento del matrimonio".

En ese sentido, Francisco recordó que "el amor presupone alguien que ama, alguien que es amado y el amor mismo que los une (…) el Espíritu Santo es el amor que los une”. “El matrimonio cristiano es el sacramento del hacerse don, el uno para la otra, del hombre y la mujer. Así lo pensó el Creador cuando «creó al ser humano a su imagen y semejanza [...]: hombre y mujer los creó» (Gn 1,27). La pareja humana es, por tanto, la primera y más básica realización de la comunión de amor que es la Trinidad", añadía el Papa.

las consecuencias de un matrimonio "construido sobre arena"

El Papa Francisco apeló a "la unidad" del matrimonio, algo que "nadie dice que sea un objetivo fácil, y menos en el mundo actual", aunque "ésta es la verdad de las cosas tal y como el Creador las concibió". Por tanto, volció a preguntarse Francisco: "¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el matrimonio?". A lo que se respondió el mismo: "Mucho, quizá lo esencial”.

“Qué hermoso es oír a una madre decir a sus hijos: «Tu padre y yo...»”, aseguró el Santo Padre que lamentó las "consecuencias de los matrimonios construidos sobre arena", y no "sobre roca", y que "son sobre todo los hijos los que pagan el precio". “¡Cuánto necesitan los hijos esta unidad de los padres y cuánto sufren cuando falta!”, ha afirmado Francisco

dejar lo accesorio para centrarse en "lo espiritual"

Con tono distendido, el Papa Francisco recordó que el proverbio italiano que dice: “Entre mujer y marido no pongas el dedo”. Sin embargo, el Santo Padre aseguró que "hay un 'dedo' que se debe poner entre marido y mujer, y es precisamente el 'dedo de Dios': ¡el Espíritu Santo!”

Por último, sobre esta catequesis, el papa destacó la necesidad de que los nuevos matrimonios no se centren únicamente en lo material, sino también en el sentido real de su matrimonio. “Junto a la información de orden jurídico, psicológico y moral que se da en la preparación de los novios al matrimonio, se profundizara en esta preparación “espiritual”, concluyó el Papa.

nuevo llamamiento a rezar por la paz

El Papa Francisco volvió a mostrar su preocupación y tristeza por las guerras del mundo. "Hermanos y hermanas, recemos por la paz. Hoy temprano recibí las estadísticas de los muertos en Ucrania y son terribles", decía el Santo Padre. Y, como lleva repitiendo desde hace mucho tiempo, recordó que "la guerra no perdona, la guerra es una derrota desde el principio. Pidamos al Señor por la paz, que nos de la paz a todos. Y no olvidemos a Mianmar; no olvidemos a Palestina, que está sufriendo ataques inhumanos; no olvidemos a Israel, no olvidemos a todas las naciones que están en guerra”.