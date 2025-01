El Papa denuncia la explotación infantil en un mundo de avances tecnológicos: "Debemos prevenir y condenar cualquier abuso"

Aún envueltos por el espíritu navideño, el Papa Francisco ha querido dedicar la catequesis de la audiencia general del nuevo año a los niños. Este miércoles lamentó que en un mundo que "crea Inteligencia Artificial (IA) y proyecta existencias multiplanetarias", siga existiendo "el flagelo del trabajo infantil" y los niños sean "explotados por una economía que no respeta la vida".

"Hoy sabemos proyectarnos hacia Marte o hacia los mundos virtuales, pero fatigamos a ver en los ojos de un niño que ha sido dejado al margen y que es explotado y abusado. El siglo que crea inteligencia artificial (IA) y proyecta existencias multiplanetarias no tiene en cuenta aun la llaga de la infancia humillada, explotada, herida mortalmente".

El Lugar de los Niños en el Corazón de Dios

Ante los miles de fieles reunidos en la aula Pablo VI del Vaticano, Francisco dedicó la catequesis a la infancia. "Los niños son un regalo de Dios. Lamentablemente, este regalo no siempre es tratado con respeto", prosiguió el Papa, incidiendo en una cuestión que tiene siempre muy presente: "Pensemos en cuántos niños mueren hoy de hambre y de penurias, o destrozados por las bombas".

Además explicó que "incluso hoy demasiados niños se ven obligados a trabajar. Pero un niño que no sonríe y no sueña no podrá conocer ni hacer germinar sus talentos", agregó. "En todas partes de la tierra hay niños explotados por una economía que no respeta la vida; una economía que, al hacerlo, quema nuestro mayor depósito de esperanza y amor. Pero los niños ocupan un lugar especial en el corazón de Dios, y cualquiera que haga daño a un niño tendrá que rendir cuentas ante Él", aseguró.

En el momento de los saludos, al dirigirse a los peregrinos en lengua española, afirmó el Pontífice, "los discípulos de Jesucristo nunca deben permitir que se descuide o abuse de los niños, que se les prive de sus derechos o que no se les ame ni proteja. Los cristianos tenemos el deber de prevenir diligentemente y condenar firmemente la violencia o el abuso que puedan sufrir los menores. "Quisiera destacar especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños, e impide que desarrollen sus talentos. Los niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios y, quien les haga daño, tendrá que rendirle cuentas a Él".

Llamado a la Acción

Dos elefantes robóticos y un circo con temática africana han sido los protagonistas este miércoles en la audiencia general del papa Francisco, durante la cual los artistas de "CircÁfrica" ofrecieron al pontífice un espectáculo lleno de acrobacias, malabares y música en directo.

El espectáculo, un "viaje al corazón de África", según sus creadores, cuenta con más de 50 artistas, entre ellos bailarines, músicos y acróbatas, además de los dos elefantes robóticos, uno grande y otro más pequeño, que imita a una cría del animal.

Los artistas rodearon al papa, sentado frente a los fieles como es habitual durante la audiencia en la gran aula Pablo VI del Vaticano, y ejecutaron una impresionante variedad de trucos, bailes y acrobacias, que Francisco recibió entre sonrisas y asombro ante la dificultad de las acciones. El papa incluso se animó a tocar la trompa de los elefantes falsos, que son emblema de este circo sin animales.

"Agradezco mucho a estas mujeres y hombres que nos hicieron reír con el circo. El circo nos hace reír como niños, y los circenses tienen esta misión, también con nosotros: hacernos reír y hacer cosas buenas", comentó Francisco.

Con motivo de su estancia en Roma durante un par de meses, "CircAfrica" ofreció a Francisco un breve extracto de su espectáculo especialmente preparado para el pontífice, que fue muy bien recibido tanto por él como por los demás asistentes.

Al final de la actuación, los artistas se han acercado al pontífice para despedirse, y una vez terminada la audiencia, han vuelto a salir para darle la mano y hacerse fotografías, momento en el que se ha visto a Francisco muy amable y sonriente. Uno de los artistas invitados le ha ofrecido al pontífice una nariz de payaso que Francisco ha agradecido.

Y finalmente -y tras disfrutar de unos minutos del espectáculo circense, como otros años ha realizado también-, terminó la Audiencia invitando de nuevo a que "no olvidemos rezar por la paz, no olvidemos a la martirizada Ucrania, a Israel... a los países que están en guerra. Pidamos la paz y no olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota".

"Queridos hermanos y hermanas, quienes reconocen a Dios (...) no pueden permanecer indiferentes. No podemos aceptar que los hermanitos, en lugar de ser amados y protegidos, sean despojados de su infancia, de sus sueños, víctimas de la explotación y la marginación", instó el papa. Y terminó: "Pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón al cuidado y la ternura, y que cada niño y niña del mundo pueda crecer en edad, sabiduría y gracia, recibiendo y dando amor".