El Papa crea la Fundación para la Sanidad Católica para apoyar a los hospitales de la Iglesia en todo el mundo

El Papa Francisco ha instituido la Fundación para la Sanidad Católica, cuyo papel será prestar ayuda económica, así como un apoyo en las tareas de gestión a las diferentes figuras canónicas - ya sean órdenes religiosas u otros entes eclesiásticos - que gestionan centros de salud, ambulatorios u hospitales en el mundo.



"Acepto con gusto la petición que me llega para que la Santa Sede realice una intervención directa de ayuda y apoyo a todos los organismos canónicos que operan con el único propósito de mejorar la salud de los enfermos, para aliviar su sufrimiento, también con la colaboración de los benefactores que llevan en el corazón la preocupación de la Iglesia por los más frágiles y necesitados", escribe el Papa en un quirógrafo firmado el 29 de septiembre hecho público este miércoles por la oficina de prensa del Vaticano.

Este organismo se ocupará de la gestión profesionalizada y centralizada desde la Santa Sede de los centros sanitarios operados por la Iglesia en todo el mundo. Además, con su institución, los institutos religiosos buscarían limitar su responsabilidad patrimonial.



El Pontífice enmarca esta decisión en la necesidad de "ofrecer apoyo económico a las estructuras sanitarias de la Iglesia, para que se conserve el carisma de los Fundadores, la inclusión en la red de estructuras similares y meritorias de la Iglesia y con ello su finalidad exclusivamente benéfica según los dictados de la Doctrina Social de la Iglesia".



La Fundación será un órgano instrumental de la Administración de Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) que se encargará de su gobierno y de la financiación.

El pasado 11 de julio, en su primera aparición pública tras la operación intestinal, el Papa Francisco, asomado al balcón del Hospital Gemelli, dijo: "En estos días de hospitalización, he experimentado lo importante que es tener un buen servicio sanitario, accesible a todos, como hay en Italia y en otros países. Un servicio sanitario gratuito que garantice un buen servicio accesible para todos. No debemos perder este bien precioso. Hay que mantenerlo. Y por esto todos tenemos que comprometernos, porque es útil para todos y requiere la contribución de todos".

Y después de haber dirigido un aliento a los médicos, a todos los trabajadores y al personal sanitario, añadió: "Incluso en la Iglesia ocurre a veces que algunas instituciones sanitarias por una no buena gestión no van bien económicamente. Lo primero que se te ocurre es venderla. Pero tu vocación como Iglesia no es tener dinero, es hacer servicio y el servicio siempre gratuito. No se olviden: salvar las instituciones gratuitas".