León XIV pide a los jóvenes ser "artesanos de paz" y buscar respuestas a sus dudas fuera de "la pantalla del móvil"

León XIV ha instado a los jóvenes a buscar respuesta a "sus preguntas más profundas" de la vida más allá de "deslizar sin parar la pantalla del móvil", en el mensaje publicado este martes, 7 de octubre, para la 40ª Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el próximo 23 de noviembre.

"Nuestras preguntas más profundas no se escuchan ni se responden deslizando sin parar en nuestros teléfonos, lo cual nos acapara la atención, deja la mente cansada y el corazón vacío", ha puntualizado el Pontífice, que ha planteado a los jóvenes que la realización de sus deseos auténticos "pasa siempre por salir de nosotros mismos".

León XIV insta a los jóvenes a ser "artesanos de paz" y "misioneros de Cristo en el mundo"

El Papa ha destacado además la fraternidad "como vínculo de paz", que puede "liberar de la indiferencia y la pereza espiritual, haciendo superar el aislamiento y la desconfianza". En este sentido, pide a los jóvenes que sean "artesanos de paz" y que se conviertan "en misioneros de Cristo en el mundo" ante "muchos de sus compañeros están expuestos a la violencia, obligados a usar las armas, forzados a separarse de sus seres queridos, a migrar y a huir".

"Muchos carecen de educación y de otros bienes esenciales. Todos comparten con ustedes la búsqueda de sentido y la inseguridad que la acompaña, el malestar por las crecientes presiones sociales o laborales, la dificultad de afrontar las crisis familiares, la dolorosa sensación de falta de oportunidades, el remordimiento por los errores cometidos", ha agregado León XIV.

"Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura"

A su vez, el Santo Padre hizo alusión a su antecesor, el Papa Francisco, cuando solía decir que “Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura", e insta a los jóvenes a evitar "reaccionar instintivamente poniéndose al nivel de quienes los han rechazado, adoptando actitudes agresivas" a pesar de que hayan sufrido "persecución, mentiras y la violencia".

La próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará el 23 de noviembre, Día de Cristo Rey, con el lema 'Dad testimonio también vosotros, porque estáis conmigo' y en vistas de la edición internacional de la JMJ en Seúl (Corea del Sur) en 2027.