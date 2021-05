Las palabras de Juan Pablo II en 1993, claves para la lucha contra la mafia en el mundo: "¡Convertíos!"

El Papa Francisco pretende dar un paso más allá dentro de su ámbito en la lucha contra las mafias, e impulsa la creación de un grupo de trabajo que estudie la posible excomunión de sus integrantes. Un anuncio por parte del Vaticano que se realizó este fin de semana, cuando fue beatificado el juez Rosario Livatino, asesinado por la Cosa Nostra y la Strida en 1990.

La intención de la Santa Sede es que este grupo de trabajo no analice de manera exclusiva a las mafias italianas, sino aquellas organizaciones criminales que cometan delitos como el tráfico de drogas o la trata de personas.

De esta manera, se aceleran los trámites para proceder a la excomulgación de las mafias. Un asunto que al Papa Francisco siempre le ha preocupado y verbalizado, al igual que hicieron años antes sus dos inmediatos predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. A continuación, recordamos algunas de las condenas que realizaron los tres últimos Pontífices durante sus papados.





1993, el año en el que Juan Pablo II se mostró muy duro contra la mafia





Para muchos, es difícil olvidar el 9 de mayo de 1993, hace justo 28 años. Aquel día, Juan Pablo II responsabilizó en Sicilia a la mafia de la depresión económica y social que vivía el sur de Italia. Durante su visita a esta zona de Italia, ofreció un discurso no programado e improvisado, después de celebrar una Misa multitudinaria desde el Valle de los Templos de Agrigento.

“El pueblo siciliano, tan arraigado a la vida, que ama y da la vida, no puede vivir siempre bajo la presión de una civilización contraria, de la muerte. Hace falta la civilización de la vida. En nombre de Cristo crucificado y resucitado, que es camino, verdad, y vida, me dirijo a los responsables: ¡Convertíos, un día vendrá el juicio de Dios!”, exclamó el Santo Padre fallecido en 2005.

No se quedó ahí su mensaje, ya que instó a la mafia a no seguir con su actividad asesina contra inocentes: “Tienen que entender que no se puede matar inocentes. Dios dijo una vez, ‘No matarás’. ¡El hombre, cualquier organización humana, la mafia, no puede matar ni pisotear este derecho santísimo de Dios!”.

Aquellas palabras del papa polaco no dejaron indiferente y, visto con la perspectiva del tiempo, supuso un impulso contra la mafia en el país adriático.













El asesinato al sacerdote Pugliese por Cosa Nostra





Pero no solo en mayo de 1993. Unos meses más tarde, el 18 de septiembre, el Santo Padre mostró su máxima repulsa hacia los integrantes de las mafias. No fue casualidad la fecha, ya que coincidía con el asesinato, por parte de la Cosa Nostra, del sacerdote Guiseppe Pugliese en un barrio de Palermo, cuando tan solo tenía 56 años de edad. El párroco fue asesinado de un disparo en la nuca cuando se disponía a entrar en su casa. Se acababa con la vida de un cura que había luchado de manera intensa contra la mafia.

Por ello, Juan Pablo II rezó por la paz en aquellos lugares de Italia donde la actividad delictiva de la mafia estuviera a la orden del día: "Alzo mi voz para condenar la brutal eliminación de un cura comprometido con la transmisión del evangelio, que ayudaba a sus hermanos a vivir honestamente y que amaba al Señor y a su prójimo", expresó.





Benedicto XVI pide al pueblo siciliano no resignarse a la violencia





En el año 2010, el Papa Benedicto XVI renovó el mensaje de su predecesor en Palermo, en una misa multitudinaria celebrada en la capital de Sicilia, en Palermo. “No tengáis miedo”, llegó a expresar el Pontífice alemán, en la que reclamaba a sus habitantes “no resignarse ante la violencia del crimen organizado”.

"En Palermo, como en toda Sicilia, no faltan las dificultades, los problemas y las preocupaciones: pienso, en particular, en quienes viven en condiciones de precariedad a causa de la falta de trabajo, de la incertidumbre por el fututo, del sufrimiento físico y moral y de la criminalidad organizada", señalaba el Pontífice en su homilía.

Como no podía ser de otra manera, Benedicto XVI recordó al sacerdote Guiseppe Pugliese, asesinado en septiembre de 1993 por la mafia siciliana y que también condenó casi dos décadas antes Juan Pablo II.













Francisco habla por primera vez en 2014 de excomulgar a las mafias





El Papa Francisco da un nuevo paso en la lucha contra las mafias con la creación de un grupo de trabajo que estudie la posible excomunión de sus integrantes. Pero no es la primera vez que el Santo Padre se muestra contundente contra ellos.

De hecho, en el primer año de su Pontificado, en junio de 2014, Jorge Bergoglio acudió a la localidad de Calabria, donde se encuentra la organización criminal ‘Ndrangheta. Apenas unos meses antes, en enero, este grupo asesino acabó con la vida de un niño de tres años y de su abuelo con motivo de un ajuste de cuentas.

“La ‘Ndrangheta es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, alejada. Nos lo piden nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y la Iglesia tiene que ayudar. Los mafiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados”, manifestaba el Santo Padre a los fieles de Calabria, quienes acogían con emoción aquellas palabras de aliento.

Por primera vez, Francisco hacía referencia a la excomunión de los mafiosos. Cuando Francisco se reunió con los padres del niño asesinado, les consoló con la siguiente frase: “No más víctimas de la ‘Ndrangheta. Y, sobre todo, nunca más violencia sobre los niños, que nunca más un niño tenga que volver a vivir este sufrimiento”.













Francisco: “Quien es mafioso no vive como cristiano”





En septiembre de 2018, Francisco no pasó por alto los 25 años del asesinato de Guiseppe Pugliese por parte de la Cosa Nostra y ofició una misa en Palermo. Aquel día, el Pontífice remarcaba la incoherencia de creer en Dios y ser un mafioso: “Quien es mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con la vida el nombre de Dios", afirmó Francisco en medio de los aplausos de los más de 100.000 fieles que acudieron a la homilía.

Además, instó a la mafia a cambiar y a dejar de pensar en el dinero: “Convertíos al verdadero Dios de Jesucristo. De otro modo vuestra propia vida estará perdida y será la peor de las derrotas", manifestaba el santo Padre en el Foro Itálico de Palermo, donde el sacerdote asesinato fue beatificado por el propio Francisco en 2013.