La comisión vaticana antiabusos crea un fondo de ayuda a las victimas de países más pobres y sin recursos

La Comisión vaticana para la Protección de los menores, creada por el papa Francisco en 2014, ha establecido un fondo para ayudar a las víctimas del clero en los países en los que las conferencias episcopales no tienen demasiados recursos, indicó este lunes el organismo. También anunció que cumplirán las peticiones del Papa Francisco, como la elaboración de un informe anual, y que el próximo 31 de mayo se publicará la actualización de las directrices enviadas hace un año a las Conferencias Episcopales para la formación y asistencia a las víctimas.

Estas decisiones se han tomado tras la asamblea plenaria de la comisión vaticana antiabusos, envuelta en polémica después de que el jesuita alemán Hans Zollner, uno de los mayores expertos en la lucha contra los abusos a menores en la Iglesia, abandonase este organismo, del que había formado parte desde su creación, tras denunciar falta de transparencia y desavenencias.

Let us #PrayTogether for those who have suffered because of the wrongs done to them by members of the Church. May they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering. #PrayerIntention#ClickToPraypic.twitter.com/ucuw1lOaI8