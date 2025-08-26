El cardenal Parolin califica de "sin sentido" el último ataque de Israel sobre un hospital en Gaza: "Estamos atónitos"

El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, aseguró que están "atónitos" por lo que está sucediendo en Gaza "a pesar de la condena mundial", en unas declaraciones anoche al margen de un acto en Nápoles (sur). "Estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial, porque existe una condena unánime de lo que está sucediendo", subrayó el cardenal italiano.

EL ÚLTIMO ATAQUE SOBRE GAZA Israel sigue su ofensiva en Gaza: 14 los muertos en el último bombardeo al hospital Nasser

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo israelí del hospital Nasser en Khan Younis, en la Franja de Gaza, que causó al menos 20 muertos, incluidos 5 periodistas, añadió: "Es un sin sentido, parece no haber un atisbo de solución".

Señaló además que "la situación se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente".





SOBRE UCRANIA, "EXISTEN MUCHAS SOLUCIONES TEÓRICAS"

Respecto a la guerra en Ucrania, el cardenal afirmó que "se necesita mucha política, porque existen muchas soluciones teóricas" y "hay muchos caminos para alcanzar la paz, pero se debe querer llevarlos a la práctica y obviamente, también se necesita una disposición espiritual".

"Se necesita esperanza para todo el mundo", declaró Parolin, subrayando que el Jubileo proclamado por el papa Francisco, dedicado precisamente a este tema, "debería ser un momento para recuperar la esperanza". "Incluso hoy en día en la dificultad para iniciar procesos de paz en situaciones de conflicto, no debemos rendirnos y hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación", añadió.