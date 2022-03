El card. Krajewski llega a Ucrania para poner en marcha la operación humanitaria en el país

El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, ha anunciado que este martes ha llegado a la ciudad ucraniana de Lviv (Leópolis), en el oeste del país, el enviado especial del Papa Francisco, el cardenal Konrad Krajewski, quien podrá en marcha una operación humanitaria en el país.

En un comunicado enviado a los periodistas, se informa de que parte del viaje del cardenal polaco de la Curia Romana consistirá en ver las "heridas" que el conflicto - que comenzó hace 13 días con la invasión del territorio por parte de la tropas rusas - ha provocado en Ucrania.

"Queremos recibir a nuestro invitado dignamente y ayudarle a ver, a ver las heridas de Ucrania. Como lo pide el Santo Padre, quien pide que le ayuden a tocar las heridas de Cristo en el cuerpo del pueblo ucraniano malherido por la guerra. Queremos visitar junto con él los lugares más difíciles", asegura.

Del mismo modo, ha especificado que Ucrania se encuentra de nuevo "en circunstancias en las que millones de personas se ven obligadas a huir, en las que nuestras mujeres y niños se ven obligados a abandonar sus hogares".

"La Iglesia está y estará con su gente. Estará allí donde sea más difícil. Estará allí donde más se necesite nuestra presencia, para abrazar a estas personas, para atenderlas, para aliviarles los sufrimientos de esta guerra", se lee en el comunicado enviado por la oficina de la iglesia greco-católica en Ucrania.

La Limosnería Apostólica que dirige el cardenal polaco Konrad Krajewski ha sido la encargada de hacer acopio de material sanitario y medicamentos para dar asistencia a la población de Ucrania.

Precisamente, el presidente de Caritas Europa, Michael Landau, ha insistido en la necesidad "urgente" de que se abran corredores humanitarios "hacia Ucrania" de modo que "la ayuda humanitaria pueda llegar a la población" afectada por la guerra desatada tras la invasión por parte de Rusia. "Esta crisis necesita acceso y espacios seguros para la ayuda y los trabajadores humanitarios, así como seguridad para los civiles", aseguró Landau.

Por su parte, el cardenal Michael Czerny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha viajado primero a Budapest (Hungría). En concreto, los medios del Vaticano han difundido un vídeo en el que se ve al purpurado visitando la estación de Kelety en la capital húngara donde la organización de Cáritas local y la Orden de Malta están asistiendo a más de 2500 refugiados que han escapado de Ucrania en los últimos días.

Il cardinale @jesuitczerny, arrivato oggi in Ungheria per dimostrare ai profughi ucraini la vicinanza del #Papa, entra nella stazione di Kelety, a Budapest, dove la Caritas locale e l’Ordine di Malta assistono circa 2500 persone al giorno in fuga dall’#Ucraina@SalvoCernuziopic.twitter.com/DNHyVECllz