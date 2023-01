Valentina Alazraki: “Toda la prensa está en deuda con Benedicto XVI porque no supimos entenderlo”

“Lo que yo recuerdo de Benedicto XVI era su timidez. Cuando él daba las ruedas de prensa, yo recuerdo que no nos miraba, miraba como en un punto, en medio de nosotros, digamos así, pero no era como en los ojos, y no había esta costumbre de que pasara a saludarnos. En corto era una persona muy atenta, muy delicada, si te miraba a los ojos tenías la sensación de que te estaba mirando y te estaba escuchando, pero desafortunadamente no hubo la posibilidad de instaurar una relación como la que teníamos con Juan Pablo II y con Francisco, por sus personalidades”. Con estas palabras se ha expresado la periodista y escritora mexicana, Valentina Alazraki, en una entrevista realizada por Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y Vaticano.

En referencia a su primer encuentro con Benedicto XVI, Alazraki confiesa que la marcha de Juan Pablo II “para mi, era un poco como si se hubiese muerto mi papá y mi mamá me hubiese presentado al padrastro, lo digo con todo el respeto que le tengo a Benedicto XVI que es muchísimo, pero a nivel humano yo lo viví así. Para mi era alguien que estaba ocupando un lugar que no le correspondía y cuando yo lo vi entrar por primera vez al aula de las audiencias, parado, de pie, cruzando el aula, para mi era imposible no estar viendo a un hombre en silla de ruedas hacer eso. O la primera vez que bajó del avión papal y subió y no era Juan Pablo II y a través de la ventanilla veía que era Benedicto XVI para mi había algo que no iba. Pero obviamente, eso fueron los primeros momentos, quizás me duró bastante el duelo, y finalmente, obviamente, a nivel profesional vas poco a poco aceptando y dando lo mejor de ti para comunicar al nuevo Papa y el nuevo Pontificado”.

Amistad entre Benedicto XVI y Juan Pablo II

La periodista tenía una estrecha vinculación con Juan Pablo II y al ser cuestionada si pensaba que Ratzinger podía ser el sucesor, cuenta que “nunca he acertado a un Papa, lo digo con mucha humildad, siempre decía todos menos uno y salía ese”. Explica también que “me daba cuenta que Juan Pablo II lo había puesto en un lugar muy alto y todos sabíamos que era su mejor, yo diría que casi amigo. En el ultimo libro del Papa, Juan Pablo II habla de una sola persona viviente y es de Benedicto y se refiere a él como un amigo en el que tenía toda la confianza y luego nombra a un Rabino de Roma que ya había fallecido como personas muy cercanas para él, en el corazón. Lo había puesto en un lugar muy alto, era el Decano, mucha gente lo adivinó, yo no, te soy muy sincera”.

Sobre cómo vivió el día de la renuncia de Benedicto XVI, expresa que “yo tuve una suerte extraordinaria porque ese día estuve cerca de no ir a la sala de prensa. Era un día de fiesta, la sala de prensa estaba con poco personal, medio oscura y cuando estalla la noticia, yo estaba ahí y lo pude dar prácticamente en directo. Estaban pasando el boletín pero todavía no lo iban a distribuir, y yo recuerdo que agarré uno al vuelo porque me di cuenta que estaba pasando algo. Cuando capté este movimiento extraño, lo agarré al vuelo y ni me pararon. Marqué por teléfono a México, y lo leí, empecé a traducirlo prácticamente lo que decía el comunicado y a parte las palabras de Benedicto XVI que habían sido en latín, pero ya las habían puesto en italiano”.

Su visión sobre la renuncia

“Yo venía de la idea de que Jesús no se baja de la cruz y que Juan Pablo II decía “Dios me ha puesto aquí y Dios me quita”. Yo venía de una forma de pensar de esta manera y cuando renuncia el Papa Benedicto XVI yo confieso que en ese momento no lo entendí a nivel humano, porque decía “en el fondo el está mucho mejor física y mentalmente con respecto a Juan Pablo II y Juan Pablo II no se bajío de la cruz”. Entonces, el misticismo polaco al que yo me había acostumbrado me chocaba con esta forma de realismo de un Papa que toma conciencia de sus límites y, por el bien de la Iglesia toma esta decisión. Fue mucho después que entendí el valor de esta renuncia y de ese gesto, y lo aprecio y considero que el ejemplo del Papa Benedicto XVI es un ejemplo extraordinario de humildad y es otra forma de fortaleza y otra forma de entrega, digamos así, a la que yo no estaba acostumbrada y me costó”.

"Le debemos una disculpa"

Por último explica que de Benedicto XVI recalca que “si pudiera darme el lujo de decir algo humano, no solo profesional, creo que diría que tengo una deuda con Benedicto XVI porque no supe entenderlo inmediatamente, porque me costó aceptarlo, porque creo que toda la prensa le debe una disculpa. Él tenía muy mala prensa, fruto de unos prejuicios que venían del tiempo en el que era el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y yo creo que todos juntosteníamos que pedirle una disculpa por no haber sabido interpretar inmediatamente la grandeza de su pensamiento y su gran gran humildad y haber hecho que muchas veces las noticias negativas fuera noticia y las positivas no. Lo primero que diría es que le debemos una disculpa”.