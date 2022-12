Los diez mejores momentos del pontificado de Benedicto XVI

Sin duda alguna el Papa emérito Benedicto XVI ha dejado una profunda huella en los corazones de los católicos de todo el mundo. El 19 de abril de 2005, después del Cónclave donde fue elegido, Benedicto XVI pronunció sus primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro:

“Queridos hermanos y hermanas: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones”, dijo Benedicto en la logia de la basílica.

Visita al campo de concentración de Auschwitz: ¿Dónde estaba Dios?

El 28 de mayo de 2006 Benedicto XVI llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia.

En un intenso discurso, el Papa emérito rogó por “la gracia de la reconciliación” y cuestionó: “¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal?”.

“No podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción”, subrayó.

La espera bajo la lluvia en la JMJ Madrid 2011

El 20 de agosto de 2011 quedó marcado en el corazón de más de 1 millón de jóvenes que acompañaron a Benedicto XVI en la vigilia de la JMJ de Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Soportando la fuerte lluvia y tras rechazar el consejo de sus colaboradores que lo instaron a retirarse hasta en tres ocasiones, Benedicto XVI se quedó en su lugar, protegido en algo por un paraguas, con una gran sonrisa en el rostro.

Después de unos minutos, agradeció a todos “por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza es mayor que la lluvia”.

“Queridos jóvenes hemos vivido una aventura juntos. Han resistido firmes en la lluvia”. “Igual que esta noche, con Cristo podréis afrontar las pruebas de la vida, no lo olvidéis”, dijo Benedicto XVI al despedirse.

La JMJ Colonia 2005: "Solo los santos salvarán al mundo"

El 20 de agosto de 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia que había convocado San Juan Pablo II, Benedicto XVI dirigió un intenso mensaje al millón de jóvenes reunidos en el Marienfeld.

En perfecto español, Benedicto XVI resaltó: “Los santos, como hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún: solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo”.

La publicación de su primera encíclica, Deus Caritas Est

El Papa Benedicto XVI publicó el 25 de enero de 2006 su primera encíclica, Deus Caritas Est. Una auténtica hoja de ruta del que iba a ser su magisterio presentando la Iglesia al servicio de la verdad a través de la caridad. A través de un lúcido análisis de la cuestión del amor en las fuentes de la civilización occidental, muestra cuánto ha perdido el pensamiento moderno que ha dejado de lado lo que le ofrece la revelación.

En continuidad con las encíclicas que abordaron anteriormente la cuestión social, la encíclica señala la necesidad de que la justicia social del Estado no se haga ciega a las exigencias intrínsecas de la fe revelada.

La proclamación del Año de la Fe

Benedicto XVI proclamó el Año de la Fe del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013, al conmemorarse los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.

En la homilía de la inauguración, dijo que ese tiempo se podía entender “como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al enviarlos a la misión, sino el evangelio y la fe de la Iglesia”.

La mayor beatificación en la historia de la Iglesia

En 2007, concretamente el 28 de octubre, Benedicto XVI aprobó la mayor beatificación que ha tenido lugar en la historia de la Iglesia.

En ella, 498 españoles asesinados durante la Segunda República y la Guerra Civil fueron proclamados beatos al ser considerados «mártires del siglo XX».

Un tapiz de gran tamaño con la foto de todos los beatos fue descubierto en el balcón de la logia central de la basílica vaticana. Las beatificaciones se celebraron en la plaza de San Pedro en una ceremonia que no presidió Benedicto XVI, quien al comienzo de su pontificado retomó la tradición papal de no presidir beatificaciones.

Los viajes de Benedicto XVI a España

El Papa Benedicto XVI acudió por vez primera a España a petición del Rey Don Juan Carlos el 8 de julio de 2006. En esta ocasión, el Santo Padre asistió al Encuentro Mundial de las Familias en la Comunidad Valenciana, actos que fueron fundados en 1992 por su antecesor, Papa San Juan Pablo II y que se celebran cada tres años en difrentes lugares del mundo.

Más tarde, en noviembre de 2010, el Santo Padre regresó a nuestro país, en esta ocasión para visitar Santiago de Compostela con ocasión del año Jacobeo, así como Barcelona con motivo de la consagración de La Sagrada Familia.

Del 18 al 22 de agosto de 2011, Benedicto XVI acudió a la Comunidad de Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Su renuncia al pontificado

En una sorprendente e histórica decisión, el Papa Benedicto XVI anunció el 11 de febrero de 2013 su renuncia debido a su avanzada edad por lo que, dijo, ya no tenía fuerzas para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino.

En una decisión que sólo él conocía, ajena al resto de la Curia romana y con "plena libertad", el Pontífice anunció su renuncia durante el Consistorio público para las canonizaciones de los 800 mártires de Otranto, la Madre Laura, la primera santa colombiana, y la Madre Lupita, de México.

Durante el Consistorio de esta mañana, el Papa anunció esta "decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia".

El Decano del Colegio Cardenalicio y por años Secretario de Estado del Vaticano durante el Pontificado de Juan Pablo II, Cardenal Angelo Sodano, en unas emotivas palabras luego del anuncio dijo: "estamos incrédulos ante sus palabras… En nombre de todos nosotros los cardenales, estamos cercanos a usted en este momento como lo hemos estado en estos 8 luminosos años de su pontificado".

Las últimas palabras de Benedicto XVI como Sumo Pontífice

El 28 de febrero de 2013, 17 días después de haber anunciado su renuncia, Benedicto XVI se dirigió en helicóptero a la residencia pontificia de Castel Gandolfo.

Ante unas 10 mil personas presentes, el ahora Papa Emérito dijo: “Quisiera aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de la humanidad". “Sigamos adelante con el Señor por el bien de la Iglesia y del mundo. Gracias", concluyó.