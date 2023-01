Casi 200.000 personas han pasado por la capilla ardiente de Benedicto XVI en los últimos tres días

Cerca de 200.000 personas han podido despedirse del Papa emérito Benedicto XVI tras visitar la capilla ardiente, que fue clausurada hoy en la basílica de San Pedro después de permanecer abierta tres días y registrar una afluencia muy superior a la esperada por las autoridades italianas, informó el Vaticano.



La última jornada del velatorio contó con la visita de la reina emérita de España, doña Sofía, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quienes visitaron el templo sobre las 18h, una hora antes de que se cerrara para ultimar los preparativos del funeral, que se celebrará mañana, jueves.



La basílica de San Pedro volvió a abrir hoy a las 7h y varios cientos de personas empezaron a entrar ordenadamente, pero sin las largas filas de los días pasados, para dar el último adiós a Benedicto XVI, que pasará a la historia por su renuncia al pontificado en febrero de 2013. A las 12h, unas 24.000 personas se habían despedido del para emérito este miércoles, que suman a las 135.000 que habían pasado por la basílica de San Pedro en los dos primeros días, informó la sala de prensa del Vaticano.





Vatican City (Vatican City State (holy See)), 04/01/2023.- People observe a moment of silence as the body of late Pope Emeritus Benedict XVI lies in state inside St. Peter's Basilica, Vatican City, 04 January 2023. Former Pope Benedict XVI died on 31 December 2022 at his Vatican residence, at the age of 95. For three days, starting from 02 January, the body will lay in state in St Peter's Basilica until the funeral on 05 January. (Papa) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI





Se ultiman los preparativos para el funeral

Mientras tanto se ultiman los preparativos para la celebración de este jueves del funeral, que será presidido por el papa Francisco en la plaza de la basílica de San Pedro, a partir de las 9.30 horas (8.30 horas) pero oficiado por el cardenal decano Giovanni Battista Re, debido a los problemas de movilidad del pontífice argentino.



Hoy recordó a su predecesor: "Antes de comenzar esta catequesis, quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado rindiendo homenaje a Benedicto XVI y dirijo mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de catequesis" con un "pensamiento agudo y educado no autorreferencial, sino eclesial", dijo en la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI.





Vatican City (Vatican City State (holy See)), 04/01/2023.- Italian Minister of Economy and Finance Giancarlo Giorgetti (C-L) pays his respects to late Pope Emeritus Benedict XVI lying in state inside St. Peter's Basilica, Vatican City, 04 January 2023. Former Pope Benedict XVI died on 31 December 2022 at his Vatican residence, at the age of 95. For three days, starting from 02 January, the body will lay in state in St Peter's Basilica until the funeral on 05 January. (Papa) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI





400 obispos y 4.000 sacerdotes

En el funeral se prevé la presencia de más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes para unas exequias que serán casi en su totalidad como las de los papas "reinantes", a excepción de algunos pequeños detalles debido a su condición de emérito en el momento de la muerte.

Como no se trata de un funeral de Estado, sólo se han invitado a las delegaciones oficiales de Alemania e Italia, así como a numerosos representantes ecuménicos, mientras que entre las personalidades previstas se espera a la Reina emérita de España, doña Sofía, y el rey Felipe de Bélgica, entre otros.



La delegación italiana estará encabezada por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, al igual que la alemana, que estará guiada por el presidente, Frank-Walter Steinmeier, y su canciller, Olaf Sholz.