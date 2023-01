El cardenal Julián Herranz: "De Benedicto XVI destaco su humildad y amor a la Iglesia"

“Ahora yo creo que se puede afirmar sin duda que fue un gran Papa, padre de la Iglesia, como lo fueron los padres de la Iglesia en pleno siglo del cristianismo, fundamentalmente por dos cosas: iniciar a los fieles, estimularlos a buscar, al conocer y amar a Jesucristo; y en segundo lugar, enseñarles a cómo comportarse y vivir cristianamente en una sociedad pagana, con el optimismo y el vigor de esperanza de difundir el Evangelio y transformar esa sociedad”, con estas palabras se expresaba el cardenal Julián Herranz en una entrevista con nuestro compañero de COPE, Israel Remuiñán, refiriéndose a Benedicto XVI.









“Un Papa Santo”

Julián Herranz afirmaba haber visto a Ratzinger vivir virtudes específicas de persona santa. Expone que “en mi alma, este Papa es un Papa Santo, yo ya en vida lo canonizo porque ha hecho y está viviendo un gesto que refleja el carácter heroico de dos virtudes fundamentales sobre las cuales se edifica todo la santidad cristiana. Estas virtudes son la humildad heroica de haber cedido su poder, que esto hoy no lo hace nadie ni hoy ni ayer ni probablemente mañana, porque el apego al poder, el Dios poder, es una tendencia para querer contar.La humildad con la cual cede el poder viene motivada por una razón de amor y ahí está lo siguiente. Una humildad heroica, porque es un gesto de amor a la Iglesia”.

Añade además que para él, Benedicto XVI “ha vivido como un Santo que han canonizado, ahí esta. Le oía decir ‘hijo mío conviene que yo me vaya’, cuando ya estaba en bastante edad avanzada. ‘Conviene que yo me vaya, yo os podría ayudar más desde el cielo’, ese conviene que yo me vaya es la misma frase que Jesús decía a sus discípulos, conviene que yo me vaya para mandar el Espíritu Santo. Pues es un poco lo mismo de Ratzinger, conviene que yo me vaya, que yo me aparte para que venga otro, que tome el timón de la barca y la lleve por donde Dios quiere que vaya”.

“Humildad y claridad”

Sobre si será o no Santo Benedicto XVI, Herranz no tiene dudas. “Este será Santo seguro, porque yo he visto además la santidad de vida, como vive, ya antes era de un vivir con lo mínimo necesario para poder hacer lo que tendría que hacer, primero como intelectual, como profesor, luego siendo él prefecto de la doctrina de la fe. “Yo estoy convencido de la santidad personal que divide heroicamente las virtudes cristianas de hombre, de sacerdote y de hombre de Gobierno del Papa Ratzinger y fundamentalmente de estas dos grandes virtudes que tendrán todas las demás son humildad y caridad”.

Decisiones de gobierno difíciles

Por último se expresó explicando que a lo largo de su ministerio, Benedicto XVI tuvo que tomar decisiones de gobierno muy difíciles, con “el caso de la pederastia y en el caso también de algunos fallos que había en el funcionamiento de la Curia romana. Esta necesitaba una reforma y gracias a Dios se está haciendo un proceso de reforma bastante grande. La reforma no es cambiar estructuras y cambiar a posta, las reformas grandes se hacen con ideas, hombres y después estructuras, pero no se empieza por las estructuras con eso. No hace falta tener unas ideas tanto más sólidas cuanto más evangélica sean y luego unos hombres tanto más eficaces cuanto más se empeñen también en ser Santos por lo menos su Santo no es el que no tiene defectos, es el que lucha hasta el final junto a los defectos que tenga. Eso también es un ejemplo muy bueno que él da. Él dice y reconoce que no es capaz de imponer cosas a quien no venga a encuentro con una razón que podamos llevar. Él ha tomado decisiones forzando a veces la misma forma de ser, mientras la naturaleza se repitió. Cuando vio que ya no era posible tuvo ese gesto de humildad”.