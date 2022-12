Benedicto XVI continúa estable y celebra la Eucaristía en su habitación

"Anoche el Papa emérito pudo descansar bien. Ayer por la tarde también participó en la celebración de la Santa Misa en su habitación. En la actualidad su estado es estable”. Así lo ha indicado este viernes por la tarde el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ante las preguntas de los periodistas.

La salud de Benedicto XVI mantiene en alerta a todo el mundo que reza por él, desde las pequeñas capillas hasta las grandes catedrales. La Iglesia se moviliza en oración dando gracias por el Papa emérito y pidiendo por este momento difícil que atraviesa.

El portavoz vaticano había explicado este jueves que el Papa emérito, de 95 años, permanecía "absolutamente lúcido y vigilante" tras confirmar la víspera un "agravamiento" de su salud "por el avance de la edad".

"No abandono la Cruz"

En la última audiencia de su Pontificiado, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, Benedicto XVI aseguraba: "No abandono la Cruz, sino que me mantengo de un modo nuevo en el Señor Crucificado, en el servicio de la oración permanezco". Unos 70 cardenales estuvieron presentes en este encuentro, junto a otros 150.000 fieles que quisieron despedirse del Pontífice.

"El Señor nos ha dado tantos días de sol y brisa ligera en la que la pesca era tan abundante, pero también momentos en que las aguas estaban agitadas y el viento soplaba a la contra, como ha ocurrido en toda la historia de la Iglesia, pero siempre he sabido que en aquella barca estaba el Señor. Siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, es suya. El Señor no la deja hundirse y la conduce a través de los hombre que ha elegido", remarcaba.

Al inicio de su última catequesis, el Papa improvisaba unas palabras para agradecer la presencia de "tantos" fieles y señaló que está "verdaderamente conmovido" y que ve a "la Iglesia viva". A lo largo de su discurso, también mostró su gratitud "a Dios por sus dones, y también a tantas personas, que con generosidad y amor a la Iglesia, le han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad", al igual que "el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante, que ha tomado con plena libertad".





















