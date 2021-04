TRECE acompaña a los fieles en el rezo a los Siete Dolores, Hermandad con 430 años de historia

La parroquia de Santa Cruz, en la madrileña calle Atocha, acoge a una de las hermandades más antiguas de la Semana Santa de Madrid, la de los Siete Dolores. Una cofradía que cumple en este 2021 430 años de vida, si bien es cierto que a lo largo de su historia ha sufrido altibajos. Uno de los peores momentos fue la Guerra Civil Española, cuando perdió todas sus imágenes titulares.

Tras aquella desdicha, en 1940 la Hermandad adquirió la Virgen que cada Viernes Santo luce por las calles de Madrid gracias a sus veinte anderos. La imagen es obra del escultor Faustino Sanz Herranz. El Cristo de la Agonía, que también hacía estación de penitencia, se perdió durante la contienda que tuvo lugar en España de 1936 a 1939.

Pero los inicios de la Hermandad se remontan a finales del siglo XVI, cuando Felipe el Hermoso trajo esta advocación desde Flandes. Nos lo ha explicado en TRECE, en ‘Peregrinación de la Semana Santa en Madrid, la Hermana Mayor de los Siete Dolores, Cristina Navazo: “Fue Manuel Castells, Hermano Mayor de la época quien la adquirió.

Navazo ha celebrado con júbilo que los templos hayan abierto sus puertas para poder venerar a sus imágenes: “No dan la espalda a la Virgen, que es muy milagrosa. Lleva aquí entre nosotros siglos y siglos, y es importante para los madrileños”, subraya Navazo.

Los fieles forman largas colas para venerar a su Virgen: “Me da fuerzas para seguir”

Los fieles secundan el mensaje de la Hermana Mayor. Las colas para venerar a la Virgen de Siete Dolores no han cesado estos días: “Me da mucha paz y sosiego interno. Ya que no podemos salir a venerarlos, venimos aquí. He pedido que la pandemia se acabe, nos vacunen a todos y todo salga adelante. Sobre todo trabajo y salud”, remarca una de las devotas.

“Necesitamos un poco de fe. En estos tiempos que vivimos, la cercanía con Dios es más importante que nunca”, precisa otra.

“Me emociono al verlo porque lo estoy pansado mal, tengo una depresión y veremos cuando salimos. Tengo que hacer de tripas corazón para venir y sacar más fuerza de las que tengo”, lamenta una señora de avanzada edad en TRECE.

Pero lo cierto es que se trata, como confiesa una peregrina al templo, de una iamgen mariana milagrosa: “ Yo le pido por la pandemia, la salud de todo el mundo y que todo se normalice”.

El rico patrimonio con el que cuenta la Hermandad Siete Dolores

La Hermandad de Siete Dolores cuenta con un rico patrimonio a través de los atuendos, bordados y estandartes con los que cuenta su Virgen. Una de las particularidades de la cofradía, es que mantienen los escapularios, que se han ido perdiendo con el paso de los años en favor de las medallas.

Además, cuentan con insignias con la imagen de la Virgen anterior a la Guerra Civil, gracias a un grabado de la Real Academia. En cuanto al escudo, pertenece a Los Borbones. Cuenta con un toisón de oro y todas las órdenes religiosas que se han otorgado a esta cofradía”.

En cuanto al manto que luce la Virgen durante la estación de penitencia, cabe destacar los bordados de astros, luna y sol. El corazón que porta la Virgen son sus siete dolores, atravesada por siete espadas. Una Virgen castellana, como reconocen los máximos representantes de la Hermandad.

La parroquia no acoge únicamente a la Hermandad de Siete Dolores. También custodia a una de las cofradías más antiguas de la capital de España, como es el Santo Entierro, que procesiona el Viernes Santo.