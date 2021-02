Sevilla recupera imágenes de la Semana Santa de 1930 y 1931 gracias a las grabaciones de la cadena 'Fox'

Sevilla acogió el pasado viernes el estreno de la película sobre la Semana Santa de la capital hispalense que la cadena 'Fox News' grabó hace nada menos que 90 años, en las ediciones de 1930 y 1931. Los asistentes al estreno, que tuvo lugar en el Teatro Cajasol, fueron testigos de cómo las cofradías de la Cena, San Esteban, San Benito, San Bernardo, los Negritos, la Trinidad, la Macarena, el Cachorro y la O hacían estación de penitencia hace casi cien años.

Una joya audiovisual de una hora de duración, que pese al paso de los años mantiene unos estándares de calidad más que aceptables, gracias a la tarea realizada por los investigadores Enrique Guevara Pérez y Jesús Romero Dorado, mientras que Carlos Valera ha sido el responsable de su edición.

Las saetas, las marchas de Semana Santa e incluso los gritos de un vendedor ambulante ofreciendo bocadillos o bebida, formaban parte del paisaje sonoro. Se podría decir que no ha pasado el tiempo, y la semana de Pasión en Sevilla no ha perdido un ápice de emoción respecto al siglo pasado, pese a los lógicos adelantos y mejoras. Quien no tuviese oportunidad de acudir al estreno, se puede presenciar el Lunes y el Miércoles santo como parte de la programación diseñada por el Consejo de Cofradías de Sevilla.

El trabajo de los investigadores se ha prolongado por un periodo de más de un año, analizando los archivos de las principales televisiones europeas del momento, como el Pathé-Journal francés, el UFA alemán y el LUCE italiano. Sin embargo, no lograron hallar nada que no se conociera sobre las grabaciones en nuestro país en la década de los cuarenta.

Saltó la liebre en EEUU, donde sus técnicas avanzadas permitieron a los investigadores hallar un noticiero de la cadena Fox correspondiente al año 1923. Tanto Enrique Guevara Pérez como Jesús Romero Dorado analizaron las emisiones realizadas en aquellos años por la cadena norteamericana. Estaban convencidos de que Fox News cubrirían un evento de gran relevancia en aquella época, como fue la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se celebró en 1929.

Tras conocer ambos investigadores que la Fox cedió en 1980 sus archivos a la Universidad de Carolina del Sur, pudieron contactar con ellos para solicitar lo que buscaban. Y encontraron oro. Un vídeo de la Romería del Rocío, una procesión de la Inmaculada o una película muda de Semana Santa de 1927 fueron algunos de los recursos con los que contaba la Universidad de Carolina del Sur y que aportaron a la investigación.

Pero no todo quedó ahí, ya que también encontraron las dos cintas con sonido de la Semana Santa de los años 1930 y 1931 de gran calidad, como hemos comentado. Las imágenes se veían con nitidez, un tiempo considerable de grabación y con el sonido acompasado con la imagen. Gracias a que la Universidad de Carolina del Sur ha digitalizado estas cintas, ahora se ha podido estrenar durante la Cuaresma sevillana.