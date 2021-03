El Papa pide recordar en Semana Santa a los "crucificados de hoy": "En ellos está Jesús"

El Papa Francisco pidió este miércoles que durante la Semana Santa se recuerde a los "crucificados de hoy", a "las víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos...", en su catequesis en la Audiencia General celebrada sin fieles en la biblioteca del Palacio Pontificio.

Francisco recordó que también este año se vivirán las celebraciones pascuales en el contexto de la pandemia y deseó que "en muchas situaciones de sufrimiento, especialmente cuando quienes las sufren son personas, familias y poblaciones ya probadas por la pobreza, calamidades y conflictos" esta Semana Santa les lleve esperanza.

“No olvidemos a los crucificados de hoy. Ellos son Jesús. Recordemos a las víctimas inocentes de las guerras, las dictaduras, las violencias cotidianas, los abortos. Sólo desde Él se puede recibir el consuelo y el sentido del sufrimiento”.#Papa#Audiencia#SemanaSanta2021pic.twitter.com/JCjVcKjmWY — Eva Fernández (@evaenlaradio) March 31, 2021

En la tarde del Jueves Santo, en la Misa in Coena Domini, cuando se revive lo que sucedió durante la Última Cena, lo que se pide es que "nos amemos haciéndonos siervos los unos de los otros, como hizo Él lavando los pies a los discípulos", explicó.

Mientra que el Viernes Santo cuando se revive el Vía Crucis de Cristo, Francisco instó a llevar "en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo", antes de añadir: "Recordaremos a los "corderos inmolados” víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos".

"Delante de la imagen de Dios crucificado llevaremos, en la oración, los muchos, demasiados crucificados de hoy, que solo desde Él pueden recibir el consuelo y el sentido de su sufrimiento", agregó.

Y lamentó cómo entre los "crucificados de hoy" hay "tantas guerras, niños que mueren de hambre, pueblos destrozados por el terrorismo, tanta gente que para sentirse un poco mejor necesita la droga, de esa industria de la droga que asesina".

Respecto al domingo de Pascua, día de la Resurrección, afirmó: "Nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal, que la vida vence siempre a la muerte",

Francisco se detuvo en otro elemento de la escena bíblica: “Los guardias, los soldados, que estaban en el sepulcro para no dejar que los discípulos vinieran a tomar el cuerpo, lo vieron: lo vieron vivo y resucitado. Los enemigos lo vieron. Y luego fingieron no haberlo visto. ¿Por qué? Porque se les pagó. Aquí está el misterio, aquí está el verdadero misterio de lo que Jesús dijo una vez: "Hay dos señores en el mundo, dos, no más: dos. Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está en contra de Dios".

"Y aquí es el dinero el que ha hecho cambiar la realidad. Habían visto la maravilla de la resurrección, pero se les pagó para que guardaran silencio. Pensamos en las muchas veces que se ha pagado a los hombres y mujeres cristianos para que no reconozcan en la práctica la resurrección de Cristo, y no hagan lo que Cristo nos ha pedido que hagamos, como cristianos”.

Debido a la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco volverá, al igual que el año pasado, a oficiar los ritos de la Semana Santa dentro de la basílica de San Pedro y con la presencia de pocos fieles, mientras que el tradicional Vía Crucis no será en el Coliseo, sino, de nuevo, en una desierta Plaza San Pedro

El saludo a los fieles de lengua española

"Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad. Felices pascuas de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias"