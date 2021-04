Los fieles forman largas colas para orar al Cristo de los Alabarderos: "Estaba escuchando COPE antes de venir"

La Semana Santa encara su recta final. Este Sábado Santo TRECE concluye su ‘Peregrinación de Semana Santa en Madrid’ en la Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas (antigua iglesia del Sacramento), que custodia a la Hermandad de los Alabarderos, que realiza su estación de penitencia cada Viernes Santo (pandemia mediante).

Pese a que la fundación de la Hermandad se remonta al año 1632, lo cierto es que la imagen de Jesús actual data del 2007, obra del imaginero Felipe Torres Villarejo. Está inspirada en las primeras tallas que tuvo la congregación. Sigue el modelo barroco de escuela andaluza, y representa a Cristo crucificado aún con vida, con los ojos abiertos y la cabeza ladeada.

El Mayordomo de la Hermandad de los Alabarderos, Antonio Calahorro, ha explicado cómo ha evolucionado esta cofradía en los últimos años, hasta convertirse en una de las más queridas de la Semana Santa de Madrid: “La retomamos en el año 2001 y se refundó en 2002. En 2008, tras ser bendecida, la trasladamos a la Catedral Castrense desde la iglesia de San Sebastián”.

Este Viernes Santo el Cristo de los Alabarderos luce en el altar que la cofradía ha habilitado en el templo. Pero es una anomalía, ya que un año cualquiera estaría en el Palacio Real de Madrid, desde donde sale a procesionar sobre un trono de más de una tonelada de peso, portado por 44 anderos: “Los Martes Santo, tras celebrar una misa muy bonita, llevamos al Cristo a hombros hasta el Palacio Real para que haga estación de penitencia por el Madrid de los Austrias”, explica Calahorro.

Los fieles muestran su devoción al Cristo de los Alabarderos

Este año no ha podido ser, pero lo importante, tal y como afirma el Mayordomo, es “que venga la gente a rezar al Santísimo Cristo de la Fe de los Alabarderos y pedir por que se acabe la pandemia y el sufrimiento de tantas familias”.

Y como pueden imaginar, los fieles no le han dado la espalda a su imagen: “Siempre le veo en procesión y este año vengo al templo a verle. Me encanta verle salir enfrente del Palacio Real”, comenta uno de ellos a TRECE. “Le pido salud, porque ha sido un año difícil”, comenta otro.

Durante este paseo por la Catedral Castrense, nos hemos encontrado con el capataz del paso, Nico, encargado de los enseres y faroles del paso, para que todo luzca como debe. Este año, su labor ha sido diferente pero igual de importante: “Lo disfrutamos de otra manera, mejor que el año pasado. A mí me da pena no salir, pero esta Semana Santa me está gustando, porque se ve mucha gente visitando al Cristo, y a muchos jóvenes”.

Pero, pese a que se ha recuperado estos dos últimos años el sentir verdadero de la Semana Santa, Nico espera en 2022 volver a tener cara a cara a su Cristo de los Alabarderos en procesión: “Es emocionante ese momento y ver a tanta gente devota en la calle, en la salida del Palacio Real”, subraya.

También es especial esta Hermandad para un matrimonio que casó a su hijo en la Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas, ya que su padre y su suegro son militares. La mujer, devota de su Cristo, nos confiesa que antes de venir a la Iglesia estaba escuchando la programación de Semana Santa de COPE: “Me ha dado pena venirme… pero hay que dejar algunas cosas para hacer otras. Y queremos pedir por que salgamos de esta pandemia y Dios nos ayude”.

El Coronel Jefe de la Guardia Real, Hermano Mayor Honorífico de la Hermandad

Durante la Cuaresma, la Hermandad de los Alabarderos celebró un triduo al Cristo con tres Misas y, el último día, tuvo lugar la función principal donde la cofradía recibe a los nuevos congregantes que quieren entrar en ella y, además, para hacer los Congregantes de Honor. Este año ha recaído en el Coronel Jefe de la Guardia Real, Juan Manuel Salom, quien en TRECE se mostraba emocionado y agradecido por la distinción.

“La recibo yo y mi unidad por la vinculación de la Guardia Real con el Cristo de los Alabarderos. Personalmente me siento unido a ella y, como coronel jefe, que la unidad sea distinguida como Hermano Mayor Honorario es un orgullo. Históricamente los Alabarderos del Rey han sido los custodios del Cristo y se ha mantenido la tradición firme y nuestra obligación es mantenerlo.