Fernando Simón, obligado a pedir perdón por sus declaraciones sobre la Semana Santa: "Me vi en la tele..."

“Antes de hablar de la situación actual me gustaría hacer una reflexión”, así ha comenzado el experto de Sanidad su comparecencia de este lunes, 1 de marzo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el jueves pasado, 25 de febrero, hizo referencia al riesgo de contagio del covid en las manifestaciones del Día de la Mujer y en las procesiones de Semana Santa: "No soy experto, pero no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa de 2.000 kilos que en una manifestación de 500 personas que se puede esparcir la gente y mantener las distancias".

Este lunes, Fernando Simón ha querido dar explicaciones sobre sus polémicas palabras. Al llegar a casa, ha explicado, que vio en el telediario un fragmento de la comparecencia que había dado esa misma tarde junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Por eso, antes de informar sobre la evolución epidemiológica del país ha indicado que “era un trocito en el que yo respondía a unas preguntas sobre la posibilidad de realizar manifestaciones en estos próximos días de hasta 500 personas, que una comunidad autónoma me planteaba autorizar, y sobre las celebraciones de Semana Santa".

Simón ha expresado su desacuerdo con lo que expresó en aquella rueda de prensa: “Me quedé pensativo porque desde luego debí de expresarme muy mal porque el mensaje que yo entendí de mis propias palabras hablando por televisión no tenía nada que ver con le mensaje que quería dar”.

Además, ha asegurado que “estamos en una situación, que, si bien es cierto que los datos no son comparables, todavía no es en absoluto buena". Ante esto ha querido aclarar a lo que se quería referir: “Lo que trataba era de desbancarme de hitos concretos que nos permitan, por así decir, relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo”.

“No es una cuestión de que, si hay manifestación o si hay una festividad, sea de Semana Santa, de San José o sea de lo que sea, si se pueden o no hacer cosas”, ha manifestado Simón. También, ha añadido que “las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias, no depende de que haya o no una celebración, se deben de mantener siempre”.

“Me llamó la atención lo mal que me había expresado. Lo siento”

Por otra parte, en la comparecencia de este lunes, 1 de marzo, ha explicado que “hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad, esa distancia alrededor de dos metros, ese uso de la mascarilla correcto, esa higiene tanto de manos, personal, como del lugar donde se están haciendo las celebraciones”. Además, ha aclarado que “siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se observan esas medidas de control de transmisión se deben evitar, independientemente que sea una situación u otra”.

El director de CCAES ha querido explicar la polémica de la semana pasada: “Ese era el sentido de mis palabras, y obviamente no en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control, y es lo que tenemos que tener claro”. “Da igual que nos permitan hacer una celebración o una manifestación, da igual que se abra o no un bar, da igual que las terrazas se pueda ampliar o no el aforo, las distancias de seguridad, las medidas de control y de precaución se deben mantener siempre hasta que consigamos acabar con este virus”, ha manifestado. “Me llamó la atención lo mal que me había expresado. Lo siento”, ha concluido Fernando Simón.