El brillo en los ojos de quienes peregrinan a la Hermandad Jesús El Pobre de Madrid: "Me transformo"

'Peregrinación en la Semana Santa de Madrid' que emite TRECE desde el Sábado de Pasión y hasta el Sábado Santo a las 17h ha estado este Martes Santo en la iglesia de San Pedro el Viejo,ubicado en el Madrid de los Austrias, en pleno corazón de la capital de España.

Un templo que acoge a la Hermandad de Jesús El Pobre, que procesiona cada Jueves Santo un año normal, aunque la pandemia ha obligado a los fieles a peregrinar hasta la parroquia para venerar a sus titulares.

Una vez accedes al interior de la iglesia, está instalado el paso de Jesús El Pobre, preparado para hacer estación de penitencia. En la imagen se refleja a un Jesucristo atado junto a Poncio Pilato y a un soldado romano, mientras detrás contempla el horror al que someten a su hijo la Virgen María.

El Hermano Mayor de Jesús El Pobre, Francisco Ruiz, ha celebrado que las cofradías hayan podido habilitar un altar donde colocar las imágenes durante la Semana Santa: “Queríamos que no fuera todo tan monótono como el año pasado, y nos hemos sumado a la iniciativa para que el público vea a las imágenes. Excepto salir a la calle, todo será igual, pero con las limitaciones de aforo”.

Los fieles, como hemos comprobado en otras hermandades en 'Peregrinación en la Semana Santa de Madrid', no han dado la espalda a su Cristo y su Virgen, y asisten en masa a orarles: “Me emociono mucho. Le he pedido que acabe la pandemia”, nos cuenta una devota.

Son muchos y muchas quienes tienen a Jesús El Pobre un cariño especial, ya que aseguran que representa a la gente con menos recursos: “Nos representa. Somos más amantes de los pobres que de los ricos”, nos confiesa una de ellas.

Los devotos, sobre todo los de avanzada edad, sienten miedo al asistir a los templos, ante el riesgo de contagiarse de covid-19. Sin embargo, son conscientes de que el esfuerzo merece la pena: “Hay que venir, aunque no sepas donde está el bicho”.

Así visten a las imágenes las camareras de la Hermandad: "Cuando estoy ante Él, me transformo"

Durante semanas, la Hermandad ha ataviado y desplazado las imágenes para que esta Semana Santa luzcan en su máximo esplendor. Una tarea nada sencilla. Angelines es la camarera mayor, es decir, la encargada de vestir al Cristo. Nos ha contado que se tratan de hábitos sumamente delicados, con bordados que ya no se fabrican: “No tienen precio. Para mí, ser camarera mayor no se puede explicar, es lo más que puedo hacer en la Hermandad, ocuparme de Jesús y de sus trajes. Cuando está en el suelo para vestirle y estoy ante 'Él, me transformo y no soy yo”, relata emocionada.

Por su parte, Carlos es prioste de la cofradía y encargado de vestir a la Virgen a lo largo del año litúrgico, al menos doce veces a lo largo de los 365 días: “Es un momento muy íntimo que comparto con las camareras. No rezamos un Padre nuestro o un Ave Amaría, que también, sino que hablamos con ella como si fuera nuestra Madre. Cada alfiler es una oración”.

Los penitentes y la banda, dos años sin procesionar: "Lo vivimos por dentro"

Los penitentes y la banda de música este 2021, al igual que en 2020, no procesionarán. Sin embargo, y aunque sea por unas horas, se han vestido para TRECE para mostrar su fe y devoción a su Cristo y su Virgen. Es el caso de Arantxa, que desde 2016 forma parte de la banda. Ahora tiene 22 años. Se mostraba emocionada por verse nuevamente vestida: “Cuando me dijeron que tenía que desempolvar el traje después de un año en el armario... Todo lo que llevamos puesto en una Semana Santa normal es un jaleo y hacía tiempo que no me lo ponía. La sensación ha sido extraña y emocionante. Daba la sensación de que ya está todo bien.”

Sensaciones parecidas ha experimentado también Alex, penitente de la Hermandad. Se muestra triste por no hacer estación de penitencia, pero afirma que desde el interior de la parroquia también se vive la Semana Santa.

Alex estudia actualmente para cuidar a pacientes que se encuentran en el final de sus vidas. Lamenta que en España se haya aprobado una ley de eutanasia, cuando la inversión en cuidados paliativos es deficiente en nuestro país: “Los paliativos son necesarios y se invierte muy poco. En las hermandades somos conscientes de la ley que ha salido, y no se destina dinero suficiente para esos cuidados”.