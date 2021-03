La emocionante peregrinación de los fieles a la Hermandad de Los Estudiantes: "Le pido mucha salud"

La Hermandad de Los Estudiantes se ha ganado el cariño de los cofrades madrileños en las últimas tres décadas. Su sede se encuentra en la calle San Justo, en pleno centro de la capital de España, en la Basílica Pontificia de San Miguel. Todos los hermanos que la integran rezan por que el Domingo de Ramos de 2022 puedan volver a hacer estación de penitencia. Para entonces esperemos que la pandemia haya llegado a su fin.

Pero en 2021 la situación es especial por la covid-19, pero no impide que los fieles peregrinen hasta la Basílica para venerar a su Misterio y Palio. El teniente Hermano Mayor de Los Estudiantes, Manuel Marín, celebra que al menos este año se pueda rezar a los titulares de la cofradía: “Nos permite rezar por tanta gente que se ha marchado o lo está pasando mal”.

Una Hermandad que cada día suma más devotos

Como hemos comentado, Los Estudiantes se fundó como hermandad en la primera mitad de la década de los ochenta, gracias a un grupo de estudiantes y al impulso del cofrade sevillano Enrique Estrada. De manera progresiva, muchos jóvenes se fueron sumando a la Hermandad, entre ellos Marín, hasta sumar en la actualidad entre 500 y 600 hermanos: “Muchos jóvenes nos fuimos uniendo al proyecto y hemos ido creciendo en patrimonio, hermanos, o situar a Los Estudiantes como un referente cofrade de Madrid. Empezamos con humildad, porque antes salíamos en Vía Crucis el Viernes de Dolores con un solo paso, y luego se fue adquiriendo la Virgen y poco a poco hemos completado la cofradía”.

La visita de Martínez-Almeida a la Hermandad: "En 2022 las cofradías volverán a la calle"

Cuando el espacio de TRECE 'Peregrinación en la Semana Santa de Madrid' llegó a la Basílica de San Miguel, cogimos a los máximos representantes de la cofradía muy atareados. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida visitaba a sus hermanos para mostrar el apoyo del Ayuntamiento capitalino a las hermandades y cofradías en unos momentos difíciles.

Tras contemplar al impresionante Cristo Crucificado y a su Madre, la Virgen María, el Hermano Mayor, junto a un grupo de devotos y el regidor madrileño, rezaron un Padrenuestro. Minutos más tarde, nos atendió en los micrófonos de TRECE: “Yo creo que es una Semana Santa diferente a otros años, pero al menos podemos abrir las iglesias. Los creyentes reconocemos esta semana y hay que hacer un esfuerzo para acompañar a las hermandades. El Ayuntamiento estará con todas las hermandades”.

El alcalde de Madrid ha reivindicado además el papel de las hermandades no solo en la Semana de Pasión, sino los 365 días del año, especialmente por la labor social que desempeñan: “Es muy importante su labor y más en estos tiempos, y por eso recibe el cariño del Ayuntamiento. Lo importante es tener presente la dimensión espiritual de la Semana Santa y la dimensión cultural que supone”.

Preguntado si cree que en 2022 las hermandades podrán volver a realizar estación de penitencia, lo que sería señal de que la covid-19 formaría parte del pasado más oscuro, Almeida se ha mostrado optimista: “Espero que sí. Si se cumple el calendario de vacunación, las calles de Madrid van a explotar acompañando a las hermandades”, ha vaticinado.

La emoción de los fieles al contemplar a su Cristo Crucificado

Pero ya sabemos que los que hacen la Semana Santa son los fieles y creyentes que no dan la espalda a las imágenes a las que veneran. Les mueve una fe que no entiende de edades. Manuel por ejemplo, pese a su corta edad, es costalero de Los Estudiantes. Lamenta que un año más no pueda meterse bajo el paso ,pero la ilusión se mantiene: “Un año más aunque no se pueda salir, venimos a prestar culto a las imágenes con la misma ilusión. Yo desde muy pequeño estaba ligado a la Semana Santa de aquí y a la de Huelva. Mi padre, que es capataz, me metió desde pequeño y a los 18 me metí debajo del Cristo. Es una sensación que no se puede explicar”.

La importancia de que los creyentes peregrinen a los templos de Madrid ponen de manifiesto el papel que juega la fe en sus vidas: “Es fácil aburguesarnos en casa, por eso hay que venir para hacer más viva la Semana Santa. Tenemos que venir para prestar las mismas intenciones que otros años, para pensar en la ciudad de Madrid y en España en esta situación difícil”, subraya uno de los asistentes.

Otros no han dudado en mostrar su emoción por estar ante el altar del Cristo de Los Estudiantes y su Madre: “Tengo muchísima emoción después de lo que hemos pasado. Lo más importante es estar aquí con las medidas de seguridad. Le pido sobre todo en este momento mucha salud y fuerza para superar esto. Con ayuda y fe saldremos adelante”.

Por su parte el rector de la Basílica Pontificia de San Miguel, D. Juan Ramón García-Morato, ha recordado que en esta Semana Santa distinta, debe constituir una oportunidad “para procesionar en los corazones de la gente”.