El responsable de Cáritas de Ceuta, en 'La Tarde': "Llevo muchos años aquí y nunca había visto nada igual"

El secretario general de Cáritas en Ceuta, Manuel Gestal, ha asegurado en los micrófonos de ‘La Tarde’ que jamás había asistido a una llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma de la magnitud de las últimas horas. En declaraciones a Fernando de Haro, que se encuentra en Ceuta realizando el programa, asegura que “Ceuta es una ciudad de 80.000 habitantes, y que si han llegado unos 7.000 inmigrantes, supone aumentar en un 10% la población ceutí”.

Gestal ha remarcado que las escenas vividas son dramáticas, en la que Cáritas, como brazo de la Iglesia en el ámbito caritativo, ha estado presente con sus escasos recursos: “Somos pequeños y en la medida de nuestras posibilidades ayudamos con alimentos. Es Cruz Roja la que lidera todas las ayudas porque tienen más medios. Pero nosotros hemos puesto a disposición de ellos las infraestructuras que tenemos, y les mandamos productos de primera necesidad como leche, galletas, batidos, zumos… estamos esperando que nos digan si necesitan más para carga de nuevo la furgoneta”.

El responsable de Cáritas ha insistido en que la labor de la ONG de la Iglesia en la zona es la de mirar por las personas. Asimismo, ha explicado en ‘La Tarde’ que el miedo ha estado muy presente entre la población ceutí: “Se les veía con miedo en sus casas, mientras los inmigrantes vagaban por las calles. Parecía un sábado por la mañana. Ha habido muchos padres que no han llevado a sus hijos al colegio, y muchas tiendas estaban cerradas. Hay miedo a salir de casa”, ha precisado Manuel Gestal.

En la playa del Tarajal se pueden ver a los inmigrantes que no han sido deportados a Marruecos. Tal y como ha relatado Manuel Gestal, el ejército los ha clasificado por edades, ya que recuerda que a los menores no se les pueden devolver. No está clara la cifra, pero se cree que hay unos unos 2.500 menores: “Muchos de ellos se encuentran en las naves vacías donde, desde marzo del año pasado, se encuentran muchos marroquíes atrapados en Ceuta cuando Marruecos cerró la frontera por la pandemia”.