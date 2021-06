¿Por qué Boris Johnson se ha podido casar por la Iglesia Católica?

Este fin de semana se ha conocido la noticia de que el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha casado con su prometida, Carrie Symonds en una ceremonia planificada y desarrollada en total secreto según han informado los periódicos 'The Mail on Sunday' y 'The Sun'.

La pareja se ha casado en la Catedral de Westminster con la presencia de contados amigos cercanos y familiares. “Me han ordenado estrictamente que no haga comentarios”, ha explicado un portavoz del Gobierno citado por la agencia de noticias The Press Association. Según 'The Sun' ni siquiera los altos cargos de Downing Street estaban al tanto de la boda e incluso se habían remitido tarjetas para que los invitados reservaran la fecha del 30 de junio de 2022 para una posible fiesta de la boda.





¿Cómo se pudo casar por la Iglesia cuando ya se había casado antes dos veces?

El primer ministro británico, Boris Johnson, se había ya casado dos veces antes pero no por la Iglesia. En este caso, la Iglesia Católica Romana permite que los divorciados se vuelvan a casar si los matrimonios anteriores fueron fuera de la institución religiosa.

Si la persona está casada solamente por vínculo civil y no sacramental, y disolvió su vínculo anterior mediante un divorcio, puedeahora contraer matrimonio eclesiástico.





Otros posibles ejemplos de segundos matrimonios permitidos por la Iglesia Católica

Otros ejemplos comunes de posibles segundos matrimonios serían cuando un viudo o viuda, constituye una nueva pareja y desea casarse con ella. También se puede casar por la Iglesia alguien que, aunque estuvo casado anteriormente por lo eclesiástico, obtuvo la anulación (a través de un tribunal de la Iglesia) del vínculo matrimonial que tenía con una pareja anterior, y desea ahora hacer de su nueva relación un sacramento.

Otro ejemplo, el último, es cuando una persona de otra religión cristiana o de otro culto ha disuelto su vínculo anterior ante un tribuna de la Iglesia y desea ahora contraer matrimonio sacramental con una persona católica en estado de libertad.





La ceremonia de Boris Johnson y Carrie Symonds en la Catedral de Westminster

En el caso de Boris Johnson, ni en su primer matrimonio de seis años con Allegra Mostyn-Owen, ni su segundo matrimonio de 27 años con Marina Wheeler fueron ceremonias católicas, y a los ojos de la Iglesia pueden ser inválidas.

Según reportes del diario británico Mail on Sunday, 30 personas fueron invitadas a la ceremonia con poca antelación. Se trata del número máximo de invitados que puede tener este tipo de festejos de acuerdo con las restricciones por la covid-19 en Inglaterra. El diario 'The Sun' detalló que los asistentes del primer ministro en Downing Street no sabían nada del matrimonio. El diario reportó que el día de la boda el personal de seguridad le pidió al público que se encontraba en los alrededores de la catedral de Westminster que abandonara el lugar cerca de las 13:30.