Omella y Argüello afean las palabras de Rufián sobre los católicos: "Aborden las problemas de la sociedad"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el Secretario General del organismo, Mons. Luis Argüello, han mostrado a través de sus cuentas de Twitter su malestar por las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en las que despreciaba la Biblia y faltaba el respeto a quienes profesan la religión católica.

Las afirmaciones de Rufián tuvieron lugar durante el debate sobre la ‘ley trans’, que no pasó su primer trámite parlamentario en la jornada de este martes tras la negativa del PP y de Vox, junto a la abstención del PSOE. El portavoz de ERC en la Cámara Baja, que junto a los diputados de su grupo dieron su apoyo al texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, atacó a la formación de Santiago Abascal por su negativa a dar luz verde a la ley. Y lo hizo atacando a casi el 70% de la población española que se declara católica, tal y como revelaba la Memoria de Actividades de la Iglesia correspondiente al año 2019.

“¿Cuántos de ustedes son católicos practicantes? Un motón. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, creen que las mujeres vienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, creen que si nos portamos mal llegará una lluvia de fuego y nos quemará a todos y a todas. ¿Y vienen aquí ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento?".

Ante estas ofensivas declaraciones, el presidente de la CEE ha lamentado las palabras de burla del dirigente independentista: "Los católicos lamentamos las palabras de burla de un político contra los católicos, algunos de los cuales también le votan a él o son miembros de su partido".

El también Arzobispo de Barcelona ha reclamado a la clase política trabajar por los asuntos que afectan realmente a la ciudadania en lugar de faltar al respeto a otros colectivos: "Por favor, aborden los temas que afectan gravemente a la sociedad: trabajo digno, vivienda, cohesión social, familia..."

Las incendiarias y ofensivas afirmaciones de Gabriel Rufián han tenido la respuesta un día más tarde del obispo auxiliar de Valladolid, Mons. Luis Argüello, quien en redes sociales mostraba su preocupación por “el desprecio de la Biblia y el señalamiento y burla a los católicos”.

Además, el portavoz de los obispos hizo referencia a la fe que siempre ha mostrado un compañero de partido de Rufián, como es Oriol Junqueras, en prisión por los delitos de rebelión, malversación y sedición: “Estoy seguro de que Junqueras no se sentirá respetado”.

El Secretario General del organismo episcopal también ha aprovechado su comentario en Twitter para mostrarse contrario a la ‘ley trans’, considerando que “me parece aún más rechazable que se quiera legislar en contra de la realidad del cuerpo en cada una de sus células”.

