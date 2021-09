Manuela, una vecina de Madrid que recibe ayuda de Cáritas para pagar la luz: "Te facilita mucho las cosas"

Cáritas ha sido durante años el pilar sobre el que se apoyan varias familias que se encuentran en una situación de serias dificultades económicas. Uno de los problemas que, recientemente, han agravado la situación de este segmento de la población es el aumento del precio de la luz, que desde hace unos meses se ve reflejado en las facturas que reciben miles de hogares.

De este modo, la ONG de la Iglesia Católica da alivio a las circunstancias de muchas personas que intentan llevar adelante su vida pero que carecen de los recursos necesarios.

"Me ayuda con cualquier cosa"

Aleluya ha podido hablar con Manuela, una madre que vive sola con su hija y es atendida, desde hace dos años, por Cáritas Madrid. Manuela lleva muchos años teniendo problemas con la factura de la luz y desde el 2019 tiene que pedir ayuda a Cáritas: “Yo llevo ya dos años con ellos para muchas cosas. Me hablaron de Cáritas y, también a través de mi trabajadora social, me puso en contacto con ellos y desde ese momento me ayudan con cualquier cosa”.

La ayuda que recibe Manuela de Cáritas está relacionada también con la gestión de varios documentos que tiene que enviar para recibir cualquier tipo de ayuda tanto de seguridad social como de ingreso minimo vital por ejemplo: “Hay mucha gente hoy en día que no tiene acceso a estas ayudas. Además, por todo el tema de la pandemia es imposible contactar por teléfono con ningún organismo oficial y Cáritas te facilita mucho las cosas”.

Sobre este alivio que recibe Manuela de parte de la ONG de la Iglesia Católica, esta madre extremeña tiene claro que “es más rápido que cualquiera otra cosa”.

Las palabras del responsable del Observatorio de la Realidad de Cáritas Madrid

Del mismo modo, la institución tiene en cuenta la intención de la familia de mejorar sus condiciones de vida: "Que no sea tan solo una ayuda asistencial, sino intentar que la familia salga adelante y, si está atravesando un mal momento, que pueda superar esa situación de dificultad en la que está y ofrecerle los apoyos necesarios para ello", explicaba Rodríguez.

Del mismo modo, el responsable del Observatorio de la Realidad en Cáritas Madrid ha manifestado que, durante los últimos meses, muchas familias han visto empeorada su situación ante el aumento del coste del suministro energético: "Con respecto a los años anteriores, ha habido un empeoramiento de la situación de las familias. Ha aumentado la tasa de pobreza. Sobre todo las familias con menos ingresos son en las que está teniendo una mayor repercusión de la crisis", ha denunciado.

Desde el año 2020, varias familias han experimentado un aumento en la factura de la luz, una situación que, según adelanta Rodríguez, "en 2021 se va a mantener".